A robotfűnyírók evolúciójának csúcsa (x)

Ülj ki a kertbe és nézd végig keresztbe tett lábakkal, ahogy a XXI. századi technológia helyetted tevékenykedik.

Amikor a fejlett technológia, a kényelemhez való ragaszkodás és egy fűnyíró találkozik a gyártószalagon, abból a robotizációs korszak újabb termékei születnek meg: a robotfűnyírók. A közel 350 éves múlttal rendelkező svéd Husqvarna a világ legrégebbi iparvállalatai közé tartozik. Az Automower sorozaton 1995 óta dolgoznak, 25 év alatt pedig sikerült elérniük, hogy egy életre elfelejtsük a saját fizikumunkat igénylő fűnyírást.

Az ingyenes Automower Connect applikáció segítségével a robotfűnyíró távolról is vezérelhető, ráadásul a fűnyíró beépített GPS rendszerének köszönhetően nyomon is követhetjük az útját Google Maps-en. Kevés az olyan tényező, ami akadályt jelentene ennek az akkumulátoros gépnek, amíg mi távol vagyunk. Tökéletes munkát végez helyettünk, napos, esős és viharos időben egyaránt. Az Amazon Alexa-val és a Google Home-mal való kompatibilitása lehetőséget nyújt a hangalapú vezérlésre is, csak meg kell adnunk az utasítást, majd a Husqvarna Automower végrehajtja a kapott parancsot. Többnyire azonban önálló a működése, ha érzékeli az akkumulátor merülését, magát vezérli vissza a töltőállomáshoz, hogy megpihenjen, míg ismét készen nem áll a munkára. Egy teljes töltés átlagosan 60 percet vesz igénybe.

A távvezérlés határtalanságával ellentétben a fűnyíró munkaterülete könnyen megszabható a vezető- és határolóvezetékek segítségével, az óránként lenyírt felület (típustól függően) 43m2 és 208m2 között mozog. Az összkerékmeghajtás jóvoltából kiválóan manőverezik a kijelölt terepen, és akár a 70%-os (35°) lejtőkkel is könnyedén megbirkózik. Ha pedig ismeretlen tárgyat érzékel maga előtt, lassít, hogy csökkentse a potenciális ütközés erejét. Oldalsó lökhárítói további védelmet nyújtanak a falak mellett, sarkokon és egyéb akadályok esetén is, a kiváló tapadást pedig mélybarázdás gumiabroncsok biztosítják. Energiatakarékos, LED-es fényszóróinak hála éjszaka is könnyen észrevehető, ultra csendes motorjából kifolyólag pedig halk az üzemeltetése; a működés átlagos hangkibocsátása 60 decibel környékén mozog.

A Husqvarna Automower lehetővé teszi, hogy néhány gombnyomást követően hátradőlj, és legközelebb akkor foglalkozz a pázsitoddal, amikor jólesően végigsétálsz rajta másnap reggel.