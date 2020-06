Egy apró, de rég várt változást is hoz az iOS 14

Az iPhone SE-nél is kisebb lehet az iPhone 12

Az iOS operációs rendszer alapbeállítások terén eddig eléggé korlátozott volt olyan értelemben, hogy maga a Apple szabta meg, melyek legyenek az alapértelmezett appok egyes műveletek elvégzéséhez. Például ha a felhasználó üzenetben kap egy linket, és azt megnyitja, rögtön a Safari böngésző indul, az e-maileket pedig az Apple saját Mail alkalmazása kezeli. A cég az idei WWDC fejlesztői konferencián ismertette az iOS 14 mobilszoftver újításait is, és ugyan nem ejtett róla szót, de a The Verge kiszúrta, hogy a jövőben ez is változik.

Az iOS 14-ben a felhasználók már saját kedvük szerint beállíthatják, hogy mi legyen az alapértelmezett böngészőjük és levelezőjük.

Így aki az Apple megoldásai helyett inkább a Gmailt preferálja e-mailezéshez, vagy a Firefox-szal netezne, minden bizonnyal örül a hírnek. Az információt azóta az Apple is megerősítette, de hozzátették, hogy a fejlesztőknek is implementálniuk kell a szükséges kódokat a saját alkalmazásaikba, hogy azokat alapértelmezetté lehessen tenni.