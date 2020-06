Több százezer Nintendo játékos fiókját törték fel

A Nintendo közlése szerint több mint 300 ezer Nintendo Network ID (NNID) azonosítóhoz férkőztek hozzá hackerek április óta, ami kétszer annyit érintettet jelent, mint amennyiről korábban beszámoltak.

Az NNID olyan egyedi felhasználónév és jelszó, amit a Nintendo 3DS és Wii U konzolok tulajdonosai használnak, a Nintendo Switch esetében a felhasználók csak e-mail címmel is tudnak már fiókot létrehozni, ám sokan használják azon is a korábbi NNID-jüket. Az adatszivárgás azokat érintheti, akik Switch eszközökön jelentkeztek be a régebben készített NNID azonosítójukkal.

A kiberbűnözőknek a hozzáférések birtokában lehetőségük nyílt arra, hogy a My Nintendo, vagy a Nintendo eShopon boltokban költsenek pénzt akár a kapcsolt PayPal fiókokon keresztül.

Emellett láthatóvá vált számukra a felhasználók nickneve, születési dátuma, e-mail címe is. A Nintendo szerint a feltört fiókoknak csak kis részét érintette pénzügyi visszaélés. Az esemény hatására a jövőben nem fogják engedélyezni, hogy a felhasználók NNID-vel jelentkezzenek be a Switch konzolokon.

A cég azt tanácsolta a felhasználóknak, hogy ellenőrizzék a vásárlási előzményeket, és ha gyanús tranzakcióra bukkannak jelezzék visszatérítés igénylésével. Az érintetteket e-mailben is tájékoztatják, amiben a jelszavuk megváltoztatására kérik őket.

(Kiemelt kép: GettyImages)