Ezt a Windows 10 funkciót mindenkinek érdemes ismernie

A Microsoft nemrég kezdte el fokozatosan kiadni a Windows nagy tavaszi frissítését, a May 2020 Update-et, amit a Windows Update-en keresztül már a legtöbben le is tölthetnek. A bőségesebb csomagok telepítése után általában tapasztalhatjuk, hogy a laptopon megfogyatkozik a tárhelyünk, mivel jó pár olyan ideiglenes rendszerfájl maradhat, amire valójában már semmi szükségünk. Pár kattintással súlyos gigabájtokat tudunk visszafoglalni a Tárterületsegéd nevű fejlesztéssel, és ehhez csak pár kattintás szükséges. Főleg, hogy a felhasználók visszajelzése szerint a legújabb csomag után akár 30 gigabájtnyi feles fájlttól is megválhatunk, ami nem elhanyagolható.

Nyissa meg a Start menüből a Gépházat, majd válassza a Rendszer almenüt! Navigáljon a Tárterület menüre, ami alatt a Tárterületsegéd típusonként listázza, hogy körülbelül mennyi helyet foglalnak el a mellőzhető fájlok. Amennyiben éppen rendszerfrissítés után van, válassza az Ideiglenes fájlok tételt, de érdemes a többi opciót is megvizsgálni, például időnként megszabadulni azoktól az alkalmazásoktól és szolgáltatásoktók, amiket nem is használ.

