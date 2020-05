Új jeleket fogtak galaxisunk közepén

Új típusú jeleket mutattak ki a Tejútrendszer közepén – írja a Futurism. A szakértők arra gyanakodnak, hogy a jelek forrása a galaxismagban található szupermasszív fekete lyuk, a Sagittarius A* lehet.

A japán Keió Egyetem kutatói szerint a jelek akkor alakulhatnak ki, amikor az objektum körül található, gázból, porból és egyéb anyagokból álló korong kitörést produkál, és gyorsan forgó rádiófoltokat hoz létre. A szakértők korábban is észleltek már hasonló, de jóval nagyobb és lassabb jeleket. Az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) segítségével most a kisebbeket is fogni tudtak.

Oka Tomoharu, a csapat tagja szerint az észlelés hátterében egy különleges, a szupermasszív fekete lyuk környékén kialakuló folyamat állhat.

A kutatók úgy vélik, hogy az ingadozásokat az objektum körüli gázkorong gyors forgása eredményezi.