A budapestiek tartották be leginkább a kijárási korlátozásokat

Kijárási korlátozás: nem a budapestiek a legrenitensebbek, Pest és Fejér megyében is vannak gondok

A Google folyamatosan figyeli az egyes utak vagy éppen helyszínek forgalmát a felhasználók helyzetét alapul véve (mielőtt bárki megijedne: teljesen anonim módon), és a Google Térkép, illetve a Waze ezen adatok alapján segít a navigálnim, hogy elkerüljük a dugókat, illetve az üzletek és más helyszínek esetében az adatok azt is megmutatják, mikor számolhatunk a szokásosnál nagyobb tömeggel.

A koronavírus-járvány alatt a mobiladatok azt is megmutatják, hogyan változott a boltba, piacra, étterembe és munkába járás. Ezekből az információlból a Google hetek óta készít áttekintést, és a legfrisebb, április 26-ai adatok alapján más megyékhez képest – továbbra is – a budapestiek (és valamivel kevésbé, de a Pest megyeiek is) maradtak inkább otthon – írja a Qubit.hu.

Ha viszont a határainkon kívül is elkezdjük vizsgálni az adatokat, akkor jól látszik, hogy a szomszédos országokban szinte kivétel nélkül sokkal jobban érvényesültek a kijárási korlátozások, mint hazánkban.