Ismét terjed az átverős Adidas nyereményjáték

Először két éve bukkant fel a neten, a napokban azonban ismét terjedni kezdett az az átverős kampány, amiben az Adidas nevével élnek vissza csalók. Korábban a Facebookon, a Messengeren és a WhatsAppon keresztül érkeztek kártékony linkek a célpontoknak, most pedig főleg a Viberen lehet látni az üzenetet, jelezték olvasóink.

A csalilevél szerint az Adidas a 95. születésnapját ünnepli, ezért 3000 ingyenes cipőt és 1800 pólót oszt szét.

A megadott link láthatóan egy nem hivatalos weboldalra vezet, amit valójában adathalász célzattal készítettek. Az instrukció szerint előbb egy kérdőívet kell kitölteni pár adatunk megadása mellett, ezen felül pedig tovább is kell osztani a felhívást – ezért van, hogy nagy eséllyel ön is egy ismerősétől kapja meg a linket a csevegőben. Ha pedig mindennek eleget tett a felhasználó, még a bankkártya-adatokat is elkérik a csalók, aminek birtokában aztán később komolyabb összegeket szipolyozhatnak le a felhasználó számlájáról.

Unalomig ismételt tanács, hogy ne kattintson nyereményjátékok linkjeire, akkor sem, ha az ismerősei küldték tovább. Amennyiben mégis áldozatul esett volna netes csalásnak, melynek során anyagi kár érte, olvassa el korábbi cikkünket: