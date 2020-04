Megvannak a PlayStation Plus áprilisi ingyen játékai

Beléptünk április hónapba, és egy kicsit ugyan késve, de a Sony végre bejelentette a PlayStation Plus szolgáltatás soron következő ingyen letölhető játékait, és a felhasználók örülhetnek, ugyanis remek csomag érkezik április 7-én. Az előfizetők ezúttal két játékot kapnak: egyikük az Uncharted 4: A Thief’s End, ami lezárja Nathan Drake négy epizódon át futó történetét, a másik pedig a DIRT Rally 2.0, ami a srádagasztó rallik kedvelőinek lesz remek időtöltés ebben a hónapban.

Embark on a globe-trotting treasure hunt in Uncharted 4: A Thief’s End, or skid ‘round the world’s most challenging tracks in DIRT Rally 2.0, your PS Plus games for April: https://t.co/rmapVtakdP pic.twitter.com/Nn3XLlAqRv — PlayStation Europe (@PlayStationEU) April 1, 2020

Ha pedig valaki elfeledkezett volna a februári játékokról, egy percig sem kell aggódnia, hiszen a Shadow of the Colossus és a Sonic Forces április 7-ig még szintén ingyen letölthetők, szóval élő PS Plus előfizetéssel simán pótolható a mulasztás.

A PlayStation Plus egy extra szolgáltatás a PlayStation 4 tulajdonosoknak, ami nemcsak új programokat kínál minden hónapban, de szükséges ahhoz is, hogy a PS4-es videojátékok multiplayer része is használható legyen, továbbá extra kedvezményeket, ingyen profilképeket és témákat biztosít a PlayStation Store-ban, illetve lehetővé teszi, hogy a játékmentések a felhőbe kerüljenek.