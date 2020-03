Elkészült az egymilliomodik Tesla

Bezos, Gates és Musk is milliárdokat veszített a koronavírus miatt

Elon Musk a Twitteren jelentette be, hogy cége legyártotta az egymilliomodik Tesla elektromos autót, és emellé egy képet is csatolt, amin a gyártó legújabb modellje, egy Model Y látható, méghozzá vörös színben. Az eredmény hatalmas mérföldkő a 2003-ban alapított cég számára, és a milliárdos ügyvezető egyben meg is köszönte alkalmazottainak a munkájukat.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

A Tesla első nagyközönség szánt elektromos autója, a Roadster 2008-ben került forgalomba, tehát 12 év kellett ahoz, hogy a vállalat elérje az egymilliós darabszámot, és bőven van rá esély, hogy a második millió ennél jóval hamarabb meglesz, hiszen a cég legújabb pénzügyi jelentése szerint csak idén 500 ezer jármű leszállítását tervezik. Ez a szám ugyan bőven elmarad a Toyota vagy a Volkswagen évi tízmilliós darabszámától, de így is hatalmas előrelépés a Tesla számára.

A gyártás felgyorsulásához persze nagyban hozzájárult, hogy a cég egyre több elektromos autója készül az Egyesült Államokon kívül. Tavaly gördült le az első kínai Tesla a sanghaji Gigafactory gyártósoráról, és a vállalat már készül arra, hogy újabb gyárat építsen Németországban, Berlin közelében.