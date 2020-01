Ezekre a mobilokra jöhet az iOS 14

Az Apple operációs rendszerének következő verziója, az iOS 14 valószínűleg az ősszel bemutatkozó új iPhone-okkal együtt érkezik. Ugyan ez még jóval odébb van, a pletykagyár már arról beszél, hogy mely készülékek kaphatják meg.

A francia iPhoneSoft forrásai szerint az iOS 14 minden olyan iPhone-ra tölthető lesz, ami kompatibilis az iOS 13-mal, beleértve a már öregecske iPhone 6S és az iPhone SE modelleket is. Ez az alábbi készülékeket jelenti: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone Xs,iPhone Xs Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE.

Az állítólag Apple Maps fejlesztői csapatától kiszivárgott infók alapján az is felmerült, hogy az iPad nagy szoftverfrissítésénél is kegyes lesz a cég, az iPadOS 14-et két régebbi táblagépre, iPad Mini 4 és iPad Air 2 típusokra is lehet majd telepíteni, amikben még A8-as chipsetek dolgoznak.

(Kiemelt kép: AFP)