Időt és helyet spórolhat a Google új funkciója

Valószínűleg már mindenkivel megesett mobilon való netezés közben, hogy egy érdekes képet szeretett megosztott volna egy ismerősével. Ilyenkor az tűnik a legegyszerűbb eljárásnak, ha adott fájlt letöltjük a telefonra, majd elküldjük a címzettnek/címzetteknek, ennek viszont könnyen az a vége, hogy a tárhely rengeteg olyan képpel szemetelődik tele, amiket később nem is használunk, csak a helyet foglalják. Ráadásul később ezeket törölgethetjük is, ami jelentős perceket is elvesz az életünkből. Igaz, ott van még a képhez vezető link megosztásának lehetősége is, de ez nem mindig elegáns módszer.

A jó hír, hogy a Google már készül egy hatékonyabb megoldással, épp a fent említett helyzet megelőzése érdekében. Az XDADevelopers szúrta ki, hogy egy tesztoldal szerint

az Android-felhasználók hamarosan képeket másolhatnak egyenesen a Chrome böngészőből a vágólapra.

Ezután csak annyi lenne a dolguk, hogy a tartalmat beillesszék az egyes appokba, amit egyszerre akár több alkalmazásban is megtehetnek pár mozdulattal.

Egyelőre még nem tudni, hogy élesben mikor válik használhatóvá a funkció, de a jelek szerint már nem kell sokáig várni rá.

(Kiemelt kép: AFP)