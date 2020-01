Ijesztő felvételen, ahogy eléri Amerikát az ausztráliai tüzek füstje

Magyarországnál is nagyobb területen, 103 ezer négyzetkilométeren pusztított a bozóttűz az elmúlt hetekben Ausztrália délkeleti részén – derült ki a kedden nyilvánosságra hozott hivatalos adatokból.

Nem csak a NASA műholdjai kémlelik folyamatosan a helyzetet, de a japán Himawari-8 is készített egy madártávlati felvételt a Földről mintegy 35 727 kilométer magasságból. Ezen jól látszik, hogy az ausztráliai bozóttüzek füstje Új-Zéland felett nyúlva egészen Dél-Amerika partjáig érnek.

SATELLITE SPOTLIGHT: @NOAA‘s #GOES16 is tracking the #smoke from the #Australia #bushfires as it circumnavigates the #Earth. The #NewSouthWales Rural #Fire Service @NSWRFS last reported that there are 136 #fires which continue to burn across NSW, 69 uncontained. #AustralianFires pic.twitter.com/SXVIFdLQpk

— NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) January 6, 2020