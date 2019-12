Kotont kaptak a pórul járt Black Friday-es vásárlók

Egyszerűen csodálatos, hogy a Witcher 3 már a Nintendo Switch-en is szépen elfut

Nyilvánosan is bocsánatot kért az Amazon, miután több megrendelőnek is hibásan szállított ki csomagokat. A vásárlók Nintendo Switch kézikonzol helyett óvszert, elektromos fogkefét, légfrissítőt, legót, vagy csörgődobot találtak a dobozukban. A legalább egy tucatnyi vásárló érthető mód felháborodva jelezte a tévesztést a cég felé, akik jelenleg is vizsgálják, hol siklott félre a dolog.

A károsultaknak természetesen visszatérítik a körülbelül százezer forintos konzol árát, de ez sovány vigasz, hiszen sokan a Black Friday alatt rendelték meg a terméket, így legközelebb már teljes áron kell leadniuk a rendelést.