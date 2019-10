Új irányból támad a terroristák propagandája

Már készítői is utálják a slágert, ami egyébként viccnek indult

A közösségi oldalak és fejlesztők már évek óta küzdenek a platformjaikon terjedő online propaganda ellen, főleg az Iszlám Állammal (ISIS) szemben nagy a harc. A Wall Street Journal nemrég felhívta a figyelmet arra, hogy a terrorszervezet már a fiatalok körében rendkívül népszerű TikTok nevű videószolgáltatáson keresztül is aktívan tevékenykedik. Ez nem meglepő annak fényében, hogy a TikTok tavaly a harmadik legtöbbször telepített alkalmazás volt az amerikai felhasználók közt.

A propagandistáknak a fiatal célcsoport elérése mellett az is előnyös, hogy a rövid videókban tömören adható át üzenet, ami gyorsan célba is érhet az arra fogékony felhasználóknál. Ráadásul a formátum jellegzetessége miatt több ilyen tartalom is készíthető rövid idő alatt, így nagyiparban lehet gyártani az ISIS-t propagáló felvételeket.

A lap vizsgálta szerint a felületen könnyen felfedhető sok ilyen tartalmú videó, ám a cikk megjelenése után több is profil és azokhoz fűződő tartalom is eltűnt a TikTokról. Nem véletlen: a cég egyik alkalmazottja kedden az AFP francia hírügynökséggel közölte, hogy 10 fiókot töröltek, mert az ISIS-szel kapcsolatos tartalmat tettek rajtuk közzé. Csak egyik videónak volt a törlés előtt kétszámjegyű a látogatottsága – tette hozzá a nevének elhallgatását kérő alkalmazott.

A felvételeken egyebek mellett az utcán heverő holttesteket és az ISIS fegyvereseit lehetett látni az információt hétfőn közzétevő The Wall Street Journal szerint. Az amerikai napilap úgy tudja, hogy a közösségi portálokról törölt tartalmakra szakosodott Storyful ügynökség szerint az üzenetek mintegy húsz fiókból származtak.

„Állandó jelleggel letiltjuk azokat az összes ilyen fiókot és minden, velük kapcsolatban álló terminált, mihelyst azonosítjuk őket, állandóan egyre szigorúbb ellenőrzéseket végzünk, hogy aktív módon feltárjuk a gyanús tevékenységet”- írta az AFP-hez eljuttatott emailjében a vállalat.

Az Iszlám Állam iraki és szíriai „kalifátusa” márciusban elesett, de a szervezet továbbra is aktív a Közel-Kelet, Afrika és Ázsia több országában, továbbra is az interneten keresztül terjeszti a dzsihadizmust.

Az alkalmazásnak az elmúlt hónapokban sok vitatott ügye volt. Áprilisban Indiában egy bíróság rövid időre betiltotta, miután azzal vádolták meg, hogy a pornográfiát népszerűsíti a gyermekek körében. Február végén 5,7 millió dollárra büntette az amerikai távközlési és internetfelügyleti hatóság (FTC), amely azzal vádolta meg, hogy törvényellenesen gyűjtötte 13 év alatti kiskorúak személyi adatait. A cég visszautasította a vádakat, és közölte, hogy betartja a helyi szabályokat.

