Furcsa okból kezdett profilokat letiltani a Facebook

Visszajelzések alapján a Facebook több is felhasználót is letiltott egy hiba miatt az elmúlt napokban, a probléma több ezer netezőt érinthet. Ugyan alapesetben a közösségi oldal rendszerének a kamuprofilokat kéne kiszűrnie, most éppen fordítva sült el a dolog: azok fiókja vált elérhetetlenné, akik éppen egy másik profilt jelentettek hamisnak. A jelentés után a Facebook kizárta őket az oldalról, majd fényképes személyi dokumentumot kért a felhasználó azonosításához. Többek szerint viszont azután sem oldódott fel a tiltás, hogy a kérésnek eleget tettek.

A helyzetet tanácstalanul tűrő felhasználók a #FacebookLockout hashtaggel osztják meg történetüket a Twitteren. Az egyik károsult már több mint egy hete nem fér hozzá a közösségimédia-profiljaihoz, se a facebookos, se az instagramos üzleti oldalaihoz, ami bevételkieséssel is jár. Bár míg a letiltottak egy része visszakapta a hozzáférését, többen sehogyan nem jutottak eddig sikerre.

1/ new BUG of @facebook!

Facebook is locking down user’s account and ask them to upload their photo of ID. But when you go for upload then click to Continue the page doesn’t work and came back to same page!

Can you solve it @fs0c131y ? pic.twitter.com/fYpTRK4z0k

— Sayeed Joy (@thesayeedjoy) October 13, 2019