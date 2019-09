Megvan a Huawei Mate 30 bemutatójának hivatalos dátuma

A korábbi pletykák igaznak bizonyultak: a Huawei szeptember 19-én, Münchenben rántja le a leplet a legújabb okostelefon szériájáról, a Mate 30 termékcsaládról, ami a gyártó szokásaihoz híven jó eséllyel tartalmazni fog egy Lite, egy normál és egy Pro modellt. A dátumot a cég erősítette meg a Twitteren, és a kísérőszövegben azt írják, hogy bezárul a kör, ami egyértelműen arra utal, hogy a Mate 20 és Mate 20 Pro készülékek négyzetes hátlapi kameraszigete után idén egy körben fognak elhelyezkedni a lencsék.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We’re going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019