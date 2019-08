Komoly mérföldkőhöz érkezett a repülés története

A Flightradar24 adatai szerint az idei július 24-e volt a repülés történetének legzsúfoltabb napja: ekkor volt egy nap alatt a legtöbb repülő az égen, nagyjából 225 ezer összesen. Az adatok ráadásul nem is mutatnak minden repülőt, csak azokat, amelyek regisztrálva vannak a rendszerben, így a katonai gépekkel és más, nem nyilvános repülőkkel együtt még ennél is több lehetett a levegőben közlekedők száma.

A szám gyakorlatilag minden nyomon követhető repülőgépet magába foglal, csak azokat nem, amelyek valamilyen biztonsági kockázat miatt nem követhetők. A 225 ezer repülő tehát a kereskedelmi légi forgalmat és a szállítógépeket is jelenti.

Yesterday, we tracked over 225,000 flights in a single day for the first time. Follow more than 20,000 flights right now at https://t.co/A4mWRJu9Vi. pic.twitter.com/Pxh21WiAy3 — Flightradar24 (@flightradar24) July 25, 2019

Persze elméletileg lehetséges, hogy valaha volt több repülőgép egy nap alatt az égen, mint ez a 225 ezer, mivel a FlightRadar24 csak 2006-ban kezdte meg működését, de erre nagyon kevés az esély, tekintve, mennyire megsokszorozódott a kereskedelmi légi forgalom a csökkenő áraknak köszönhetően. A FlightRadar24 kommunikációs szakértője, Ian Petchenik szerint várható, hogy ebben az évben párszor még meg fog dőlni ez a rekord, valószínűleg még a nyáron: július és augusztus számít ugyanis a legforgalmasabbnak a légi közlekedés szempontjából.

A rekord arra is rávilágít, hogy lassan tényleg jobban kellene szabályoznunk a légi közlekedést, mivel ilyen mértékben már erősen hozzájárul a globális károsanyag-kibocsátáshoz. A repülőgépek felelősek az összes üvegházhatású gáz kibocsátásának 2-3 százalékáért, ami ugyan kevésnek tűnhet, de arányaiban még mindig rengeteg.

A The Guardian cikke szerint például egy Londonból New Yorkba tartó járat több szén-dioxidot bocsát ki, mint egy átlagos ember egy év alatt (legalább is 56 országból, van, ahol különösen magas az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátás, itt a járat nem éri el ezt a szintet). 17 olyan ország van a Földön, ahol az egy főre eső kibocsátás nem éri el azt a mennyiséget, amit egy darab London-Róma repülő út alatt a gép kibocsát. A kevésbé optimista előrejelzések szerint a légi közlekedés kibocsátása 2050-ig megtriplázódhat.