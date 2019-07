Ezzel az újítással rengeteg ember életét menthetik meg az orvosok

Androidra és iOS-ra is letölthetők a Level Ex applikációi, amelyek orvosok százezreinek segítenek már most gyakorolni a különböző műtési feladatokat. Az Airway Ex, a Gastro Ex, a Pulm Ex, és a Cardio Ex mind más gyógyítási terület műtétes szimulációját mutatja, amelyen az orvosok gyakorolhatnak. A gyakorlásért

olyan kreditpontokat kaphatnak, mint amilyet a konferenciákra járásért vagy hosszú tanulmányok átolvasásáért.

A Mashable-nek a Level Ex igazgatója, Sam Glassenberg elmondta, hogy szerinte ez a jövő: a játékos tanulás, még az olyan komoly szakmákban is, mint az orvosi. Ehhez viszont az kell, hogy a Level Exéhez hasonló appok hiperrealisztikusak legyenek, és tényleg reális tudást adjanak az orvosoknak. Az appokban jelenleg olyan műveleteket lehet gyakorolni, mint az intubáció, endoszkópia, és újabban: a szívműtét.

A tapasztalat pedig a Level Ex igazát mutatja: a vállalat csak négy éve van a piacon, de már 400 ezer orvos szakember használja az applikációkat majdnem napi szinten. Talán furcsának tűnhet, hogy egy appon keresztül ilyen komoly procedúrákat gyakoroljanak az orvosok, de sokkal pontosabban lehet egy ilyen programban műteni, mint amilyen a többi gyakorlási módszer: az elméleti tanulás egyértelműen nem elég, az állattetemek nem úgy véreznek, mint ahogyan egy élő ember tenné, ráadásul a most használatban lévő virtuális segédletek sokkal kevésbé realisztikusak, mint a Level Ex appjai. Ezek a programok fogják a mindenki számára elérhető eszközöket (tabletet vagy telefont), és a videojátékoknak megfelelő grafikával, valamint orvosilag teljesen hiteles programokkal ötvözik.

A Level Ex következő nagy dobása az lesz, hogy VR és AR technológiát is bevezet az appokhoz: kiterjesztett valóságban például már lehet újraélesztést gyakorolni. Glassenberg szerint az igazi különlegessége a cége applikációinak az, hogy mennyire valósághűek: fényévekkel jobbak, mint azok a technológiák, amelyeket ma az orvosok gyakorlásra használnak.

Az appok segítségével persze nem lehet megtanulni, hogyan kell szívműtétet elvégezni, de sokat segíthet azok számára, akik az elméleten és némi gyakorlaton már túl vannak, és szeretnék tökéletesíteni a tudásukat. A rengeteg gyakorlás pedig akár életeket is menthet később.