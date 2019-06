Elárasztotta a szemét a gmaileseket

Ha az átlagnál jóval több spamet kapott hétfőn a Gmail-fiókjába, nincs vele egyedül: több felhasználó is arra panaszkodott Twitteren, hogy valódi káosz alakult ki a levelezőben. Úgy tűnik, hogy a Google-nél valami félrement a spamszűrő rendszerben, és a kéretlen levelek sorra a beérkező, releváns e-mailek közt landoltak, amitől teljesen átláthatatlanná vált a helyzet. Voltak olyanok is, akik egyáltalán nem kaptak friss üzeneteket (a fontosakat se), de levelet küldeni tudtak.

my gmail spam filter has gone berserk and everything's is making it into the inbox!!!!!!

— flemy (@remyismypemy) June 17, 2019