Jön a zűrzavar: átnevezték az USB-ket

Már idén megjelenhetnek az első USB 3.2-es szabványú eszközök, amik másodpercenként 20 gigabites (két és fél gigabájt) maximális adatátvitelt tesznek majd lehetővé. Ez kétszer olyan gyors, mint amennyire az USB 3.1 képes – jelentette be a szabványért felelős USB Implementers Forum a barcelonai Mobil Világkongresszuson.

A szervezet továbbá azt is bejelentette, hogy átnevezik a már használatban lévő szabványok egy részét is, ami nem feltétlen válik a felhasználók előnyére. Ezután az USB 3.0 és az USB 3.1 is USB 3.2 lesznek, és az utótagban jelzik majd a generációs különbséget.

Az USB 3.0 előző neve eddig USB 3.1 Gen1 volt, ez változik meg USB 3.2 Gen1-re. Az eddig az USB 3.1 Gen2 –ként elnevezett USB 3.1 új elnevezése pedig USB 3.2 Gen2 lesz. Ami a legújabb szabványt illeti, azt pedig USB 3.2 Gen 2×2-nek fogják hívni.

Egy táblázatban próbáljuk jobban láthatóvá tenni:

Eredeti név / Sebesség / Előző név / Új név USB 3.0 „SuperSpeed” /5Gbps/ USB 3.1 Gen1 –> USB 3.2 Gen1

USB 3.1 „SuperSpeed+” /10Gbps/ USB 3.1 Gen2 –> USB 3.2 Gen 2

USB 3.2 „SuperSpeed+” /20Gbps/ USB 3.2 Gen 2×2

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha USB 3.2-es eszközt vásárolunk, meg kell nézni alaposabban, hogy pontosan a szabvány melyik alváltozatát támogatja, mert már több mindent takarhat – azért nem mindegy, hogy 5 gigabit, vagy 10 gigabit átvitelre képes az interfész.