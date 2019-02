Egyre nehezebb dolguk van az oltáselleneseknek

Az oltásellenes videók már jó ideje káros tartalomnak számítanak a YouTube szerint, mégis egészen eddig engedte, hogy hirdetések fussanak az ezzel a témával foglalkozó videók alatt. Most sem saját elhatározásból tiltotta le őket: több vállalat jelezte, hogy nem járul hozzá ahhoz, hogy az ilyen felvételek alatt jelenjen meg a hirdetése.

A YouTube veszélyesnek és ártónak nevezte a videók mondanivalóját, és kijelentette: innentől megakadályozza, hogy az ilyen tartalmak feltöltői pénzt keressenek a videómegosztón keresztül. Valószínűleg más módon korábban is visszafogták már ezeket a videókat, mivel a Buzzfeed szerint eddig az olyan keresésekre, mint például „az oltások biztonságosak?” csak hiteles, nem álhírgyártó forrást adott ki a kereső. Az ez után

automatikusan lejátszandó videók között viszont már találni oltásellenes tartalmakat.

A videómegosztó azt is kijelentette, hogy további intézkedéseket is tesz az ilyen információk visszaszorítására: a videók alján megjelenik majd egy csík, amely figyelmeztet, hogy a különböző fertőző betegségek megelőzhetők védőoltásokkal, és linket tartalmaznak majd az említett betegségek wikipédiás oldalára. A YouTube így továbbra sem alkalmaz cenzúrát, de nem is ad táptalajt a veszélyes információk terjedésének.