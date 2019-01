Az űrben nyomtatott szervekkel menthetnek életet

A földi gravitációs környezetben azért van nehéz dolguk a szervnyomtatóknak, mert az olyan komplex szervek, mint például a szív, masszív, miniatűr állványzat nélkül összeomlanak a saját súlyuk alatt még nyomtatás közben. Innen született meg a NASA ötlete, hogy mi lenne, ha mikrogravitációs környezetben, a Nemzetközi Űrállomáson próbálnának szerveket nyomtatni – írja a BBC News.

Az ISS-en már korábban is zajlottak háromdimenziós nyomtatást használó kísérletek, a mostani technológiát pedig egy startup, a Techshot biztosítja majd. A tervek szerint már májusban felküldhetik a szervnyomtatásra is alkalmas szerkezetet az űrállomásra, ahol először is azt próbálnák ki, hogy mennyire ügyesen tud komplexebb struktúrákat létrehozni.

Ha minden jól megy, pár hónap alatt már szívszöveteket is nyomtathatnak vele.

Ha a technológia megfelelőnek tűnik, a Techshot rögtön meg is nyitná az utat a többi kutató előtt, akik ki akarják próbálni. Ahogy a kísérleti fázisnak vége, a szerkezet visszakerülne a Földre, hogy itt elvégezzék rajta az utolsó simításokat, majd visszajuttatnák az ISS-re, ahol el is kezdhetne szerveket nyomtatni.

Az előzetes remények szerint a nyomtatással nemcsak a donorlistákat lehetne megrövidíteni, hanem lehetőséget is lehetne adni arra, hogy a szerveket a beteg saját sejtjeiből építhessék fel, így kisebb az esélye annak, hogy a szervezet kidobja az idegen anyagot.