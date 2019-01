A Facebook összefogná a civileket

Az elmúlt évek során a Facebook több olyan fejlesztést is bevezetett, amivel a felhasználók aktívabban részt vehetnek a helyi közéletben, bár ezek leginkább az Egyesült Államokban érhetők el. Ilyen például a választások idejére bevezetett Candidate Info, amivel a politikusok rövidvideókban mutatkozhattak be, vagy az egyes tisztviselőkhöz való könnyebb elérést biztosító Town Hall.

A közösségi oldal legújabb, Community Actions nevű funkciója petíciók indítását teszi lehetővé, civil szervezetek és magánszemélyes számára egyaránt. A cél ezzel az, hogy az adott ügy (Action) mögé beálló emberek könnyebben kapcsolódhassanak, a Facebook ezzel kvázi a több mint 250 millió felhasználós change.org internetes felület konkurensét indította el.

A Facebook eszközének nagy előnye, hogy a helyi kezdeményezések láthatóbbá válnak az egyes hatóságok és szervezetek számára, akiket a petícióban meg is jelölhet annak készítője, legyen szó akár egy új járda felfestéséről, vagy művészeti központ építéséről. Az ügy lapján folyó párbeszédhez csak azok szólhatnak hozzá, akik beálltak mögé támogatóként, arra nincs lehetőség, hogy ellenérzést fejezzen ki a felhasználó, egyedül annak jelentésére van lehetőség nyomós indokkal.

Az első aggodalom, ami felmerült ezzel kapcsolatban, az a posztok moderálása, hiszen többen is csak azért választhatják a támogatást, hogy offenzív hozzászólásokat hagyjanak. A Facebook elmondása szerint több fegyvert is bevetnek ennek elkerülésére, az algoritmus mellett a felhasználók is jelenthetik a nem oda illő megnyilvánulásokat. Az egyes kormányzati szerveknek saját hitelesített badge-et kapnak, hogy biztosítsák a felhasználókat a kommentjük hitelességéről.

A Community Actions egyelőre az Egyesült Államokban érhető el, azt még nem tudni, hogy más országokban mikor engedélyezik.