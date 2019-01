Úgy vizsgálták a facebookozókat, ahogy a drogfüggőket

A Michigan State University kutatói arra jutottak, hogy a közösségimédia-függőség komolyabb probléma annál, minthogy a sokat internetező felhasználókat ezzel a jelzővel cikizzék. A Journal of Behaviorial Addictions szaklapban publikált friss tanulmányuk szerint a közösségi médiát használó netezők bizonyos viselkedési jegyei nagy hasonlóságot mutatnak a kokain-, vagy heroinfüggőkével.

Egy vizsgálat során 71 résztvevőt kértek arra, hogy osztályozzák Facebook-használati szokásaikat az úgynevezett Bergen Facebook-függőségi skálán. Ezt egy Dr. Cecilie Andraessen nevű pszichológus dolgozta ki arra a célra, hogy a netező megállapíthassa, túlságosan függ-e a közösségi oldaltól. A kérdések egyébként online is elérhetők, magunk is kitölthetjük ezen a linken.

Ezután az úgynevezett Iowa szerencsejáték feladatot (IGT) végeztették el velük, ami a kutatók körében a döntéshozás egyik leggyakoribb vizsgálati eszköze. Ebben a tesztben a résztvevőknek négy virtuális kártyapakliból kell választaniuk úgy előnyöket és hátrányokat jelentő kártyákat, hogy maximalizálják nyereségeiket.

Az eredmények beszédesek voltak: akik válaszaik alapján Facebook-függőnek bizonyultak, azok a drogfüggőkhöz hasonlóan rosszabb eredményeket értek el az IGT-tesztben, és hajlamosabbak voltak olyan rossz paklikból választani, amik azonnali előnyökhöz juttatták őket, de hosszabb távon vereséget eredményeztek.

Az IGT-t gyakran alkalmazzák heroinfüggők és homloklebeny-sérülésben szenvedők vizsgálatára, de a közösségimédia-függőség egészen új terület. A tanulmány másik nagy felismerése, hogy alaposabb, strukturált kutatásokkal a szakemberek ezen a téren is alkalmazni tudják a már létező metódusokat. A későbbiekben tervezik, hogy más közösségi oldalakkal, így Instagrammal, vagy Twitterrel kapcsolatban is elvégezzék a teszteket, amiket aztán össze lehet vetni a facebookozók eredményeivel is.