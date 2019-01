Magyarok is dolgoznak a Netflix következő nagy dobásán

A hazánkban is elérhető Netflix streamelős szolgáltatás hétfőn jelentette be, hogy hamarosan új animációs antológiával jelentkeznek, méghozzá olyan hollywoodi nagyágyúk közreműködésével, mint az első Deadpool-filmet rendező Tim Miller, illetve David Fincher, akinek eddig olyan mozgóképes mesterműveket köszönhettünk, mint a Harcosok klubja, a Social Network, a Hetedik, vagy éppen a szintén a Netflixen elérhető Mindhunters című sorozat.

A Love, Death & Robots egy animációs rövidfilmeket egybegyűjtő antológia lesz (mint annak idején a Mátrix mellé készült Animátrix), amiben nemcsak a különböző stílusok fognak keveredni, de a műfajok is, így számíthatunk sci-fire, fantasyra, horrorra és vígjátékra is. A sorozat összesen 18 epizódot fog számlálni, és az alkotók a világ minden tájáról kértek fel animációval foglalkozó szakembereket, hogy vegyenek részt az antológia elkészítésében.

És itt jön a számunkra legérdekesebb rész, hiszen a Love, Death & Robots megalkotásában közreműködött a magyar Digic Pictures csapata is. A 2002-ben, Andrew G. Vajna és Rabb Sándor Alex által alapított, több száz főt foglalkozató Digic Pictures főleg 3D-s animációk, illetve CGI jelenetek készítésével foglakozik (dolgoztak a Terminátor 3: A gépek lázadása egyes jelenetein is), de eddig leginkább akkor láthattuk a munkáikat, ha leültünk egy népszerű videojáték elé.

A magyar csapat az elmúlt években olyan népszerű programokhoz készített videókat, mint a Mass Effect 3, a Halo 4, az Assassin’s Creed-széria több epizódja, a The Witcher 3: The Wild Hunt, a Watch Dogs, a Final Fantasy XV, az Uncharted 4: A Thief’s End, a Kevin Spacey-t főellenségként felvonultató Call of Duty: Advanced Warfare vagy éppen a tavaly megjelent Call of Duty WWII.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy a magyar csapat hány epizód elkészítésében vett részt, ahogy még az sem ismert, hogy a frissen bejelentett sorozat mikor lesz elérhető a Netflixen, de amint többet kiderítünk az együttműködésről, azonnal beszámolunk róla.