Kínában már a tudósok sem menekülhetnek

Mielőtt Csienkuj He kínai kutató bejelentette volna, hogy CRISPR eljárással embriók génjeibe nyúlt bele, az országában a kutatóintézete vagy az őt alkalmazó egyetem dönthette el, hogy egy tudósnak milyen szankciók járjanak, ha megszegi a törvényt. Ebben viszont most módosítások következnek, és most már az állam vonhatja felelősségre a kutatókat is.

Kínában már több helyen a hírhedt kreditrendszer bétatesztelése zajlik: a rendszer az emberek minden mozdulatát, minden döntését egy kreditrendszerbe integrálja, ami alapján a mesterséges intelligencián alapuló algoritmus megmondja, hogy valaki mennyire értékes tagja a társadalomnak. Ha valaki ügyes, rengeteg előnyhöz juthat, ha viszont a kötél rosszabb végét fogja meg, komoly szankciókra számíthat. Ez alól eddig a kutatók kivételnek számítottak, őket ugyanis a saját intézetük vagy az őket alkalmazó szervezet büntette, ha olyat tettek, ami törvénybe ütközött, vagy nem volt etikus – ez azonban most, hála Csienkuj He-nek, megváltozik.

He ugyanis nagy port kavart a tudományos világban azzal, hogy később beültetett embriók génjeibe nyúlt bele, abból a célból, hogy immúnissá tegye őket a HIV vírusára. Az egész nagyon veszélyes, és még akkor is komoly ellenszéllel kellett szembenéznie, amikor a génszerkesztett ikrek egészségesen megszülettek. Az ilyen eljárást ugyanis azért nem engedélyezik, mert a szerkesztett géneket a gyerekek utódjai örökölni fogják, a mutációk pedig beláthatatlan következményekkel járhatnak. He egyébként egy ideig eltűnt a nyilvánosság szeme elől, senki nem tudja, merre lehet, sokak szerint a kínai kormány keze van a dologban.

Ha nem is rabolták el a kutatót, annyi biztos, hogy a kínai tudóstársadalom számára nem tett túl jót, amit művelt, hiszen a hatására most már besorolják őket is a kreditrendszer alá. Eddig egy szabályszegő kutató esetében az őt alkalmazó intézet szabta meg a szankciókat, most viszont a kreditrendszer szabályai lesznek érvényesek: ha valami törvénybe ütközőt vagy etikátlant tesznek, kizárhatják őket a hitelképes emberek közül, nem vállalhatnak állami munkát, és nem vezethetnek semmilyen vállalatot.

Ilyen disztópiában biztos, hogy nem akarunk élni Kínában már most olyan az élet, mint egy nagyon elrugaszkodott disztopikus sci-fiben, és ez már csak rosszabb lesz.

Persze a kínai állam nem ismerte be, hogy ez a szabályozás Csienkuj He munkája miatt született meg, de egyértelmű az összefüggés. Azt nem tudni, hogy a kutató milyen szankciókat fog majd kapni, de valószínűleg nem fogják kímélni, tekintve a nemzetközi felháborodást, ami a munkáját kísérte.