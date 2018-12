Szívszorító levelet írt a Facebooknak, miután halva született a babája

Az már nem újdonság, hogy az ingyen használható közösségi oldalak hirdetésekből élnek, és a személyes adataink azt a célt szolgálják, hogy a reklámok minél célzottabban jussanak el hozzánk. Ez viszont balul is elsülhet. Gillian Brockell, a Washington Post videósa elvesztette kisbabáját, de utána is rendszerint szüléshez és kismamasághoz kapcsolódó hirdetéseket ajánlott fel neki a Facebook és az Instagram, amik hátráltatják számára a trauma feldolgozását.

A nő nyílt levélben szólította fel a Facebookot, az Instagramot, a Twittert, és az Experiant arra, hogy ha már a korábbi keresései alapján kitalálták az algoritmusok, hogy terhes, akkor azt is illene, hogy a baba halva született. Ez már csak azért is releváns, mert a probléma az Egyesült Államokban évente 24 ezer, világszerte pedig több millió nőt érint.

An open letter to @Facebook, @Twitter, @Instagram and @Experian regarding algorithms and my son's birth: pic.twitter.com/o8SuLMuLNv

— Gillian Brockell (@gbrockell) December 11, 2018