Ez a nő váltja Elon Muskot a Tesla élén

Az ausztrál telekommunikációs vállalat, a Telstra éléről érkezik Elon Musk helyére a Tesla új igazgatósági elnöke: Robyn Denholmnak a pénzügyekben van hatalmas tapasztalata, amire a Teslának szüksége is lesz az elkövetkező hónapokban.

Elon Muskra igazán rájárt a rúd mostanában: közösségimédia-használata miatt több ponton komoly bajba keveredett, egy meggondolatlan tweet miatt pedig az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) arra szólította fel, hogy adja át valaki másnak a Tesla igazgatóelnöki posztját, úgy, hogy közben a vezérigazgatóit megtarthatja. A pletykák persze rögtön elkezdtek keringeni arról, hogy ki lehet majd az utód, egy darabig úgy tűnt, hogy a 21st Century Fox vezérigazgatója, az amúgy is igazgatósági tag James Murdoch veszi majd át a helyén a Teslában, de hamar kiderült, hogy mégsem ő az első számú jelölt.

Most már viszont azt is tudjuk, hogy fél év múlva, amikor korábbi cégénél lejár a felmondási időszak, Robyn Denholm fogja átvenni Musk feladatait, mint a Tesla igazgatósági elnöke. A pénzügyekben jártas üzletasszony az ausztrál Telstra éléről érkezik, és nem teljesen idegen Musk vállalatában: korábban is az igazgatósági tanács tagja volt.

Azt nem tudni, hogy Denholm mennyi ideig maradt a tanács élén, de az biztos, hogy Musk három évig nem kezdeményezheti, hogy újra ő kerüljön a pozícióba.