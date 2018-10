A jövőbe nyertünk bepillantást Barcelonában

Valamilyen formában már szinte biztos, hogy mindenki találkozott az SAP kifejezéssel: a legtöbbeknek egy olyan szoftvert jelent, ami nagyban megkönnyíti a cégek és intézmények életét. Egy szervezet minden folyamatát lefedő programcsomagról van szó, amiben a különböző alkalmazások és modulok közös adatbázis használnak, lehetővé téve a valós idejű adatfeldolgozást, hiszen a rögzített adatok

azonnal elérhetők és lekérdezhető mindenki számára.

Az SAP ugyanakkor nemcsak egy szoftver(eke)t jelöl, hanem a fejlesztést végző céget (SAP AG) is, amit még 1972-ben alapított öt korábbi IBM-alkalmazott a németországi Mannheimben, méghozzá pont azzal a céllal, hogy létrehozzanak egy olyan szoftvert, ami képes a valós idejű adatfeldolgozásra.

Az SAP napjainkra a világ harmadik legnagyobb független szoftvercége (a Microsoft és az Oracle után), termékeit a világ 120 országában több tízezer vállalat használja, köztük olyanok, mint az az Airbus, a BMW, a Henkel, a Siemens, a Spar, a Deutsche Telekom, a Volkswagen vagy éppen a Zeiss.

NEM KELL STEVE JOBS EGY JÓ KIS SHOW-HOZ

Mivel az SAP kizárólag üzleti ügyfelekre koncentráló techcég, így a név nem épült be annyira a köztudatban, mint a Google, a Microsoft vagy éppen az Apple, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan jelentős és nagyszabású rendezvényei, mint a Google IO fejlesztői konferencia, vagy az Apple hasonló eseménye, a WWDC, ahol rendszeresen bemutatnak új hardvereket is.

Az SAP ugyanilyen, több napos, előadásokkal, workshopokkal és bemutatókkal telezsúfolt összejövetele a TechED, aminek az első felvonását Las Vegasban tartották október elején, a folytatás pedig Barcelonában zajlik október 23. és 25. között, ráadásul idén először a 24.hu is részt vehetett az eseményen.

A TechED európai állomása hivatalosan 23-án reggel kilenckor vette kezdetét, méghozzá Björn Goerke, az SAP technológiai vezetőjének (CTO) másfél órás előadásával, aminek keretében a résztvevők (és az élő adást követő nézők) megismerkedhettek a vállalat legújabb fejlesztéseivel, és kaphattak némi ízelítőt abból, a cég hogyan képzeli a jövőt – legalábbis a vállalati szoftverek szempontjából.

Ha valaki azt gondolná, hogy egy dögunalmas prezentációt ültünk végig, az téved. Bár kétségtelen, hogy szinte végig olyan alkalmazásokról, technológiákról, fejlesztésekről és lehetőségekről volt szó, amik a hétköznapi felhasználók számára jobbára érthetetlenek (vagy érdektelenek), de ez koránt sem jelenti azt, hogy mindezt nem lehet szórakoztató formában tálalni – akár a területet nem ismerő laikusok számára is.

Björn Goerke igazi karizmatikus figura, aki a több száz ember körében tartott előadását azzal nyitotta, hogy gyerekként nem csak egy időutazó DeLoreanre fájt a foga, de többek között arra vágyott, hogy Pickard kapitány mellett szolgálhasson az Enterprise-on, illetve asztronautának készült, és fiatalon még

feltett szándékai közt szerepelt, hogy eljusson a Marsra.

A szokatlanul őszinte bevezető egyrészt megalapozta a könnyed hangulatot, másrészt keretbe foglalta az egész előadást, hiszen a Goerke mellé szegődő szakértők egy fiktív, űrutazással foglalkozó vállalaton keresztül mutatták be, hogy a SAP megoldásait használó cégek miképp válhatnak a jövő intelligens vállalataivá. A technológia vezetőhöz egy ponton még a most 17 éves Alyssa Carson is csatlakozott, aki egészen kicsi kora óta arra készül, hogy űrhajós legyen, és Björnnel ellentétben minden esélye megvan arra, hogy az első emberek között léphessen a Mars felszínére.

Az ifjú Alyssának ugyan semmi köze az SAP technológiáihoz, viszont a jelenléte egyértelműen feldobta az előadást, bizonyítva, hogy nem feltétlenül kell Steve Jobsnak lenni egy jó kis show-hoz. Arról nem is beszélve, hogy kiderült, űrutazással még egy olyan, elsőre unalmasnak tűnő eseményt is kifejezetten érdekessé lehet varázsolni, mint a vállalati szoftverek és fejlesztések bemutatása.

A JÖVŐ AZ INTELLIGENS VÁLLALATOKÉ

A jól megkomponált keret persze eltörpül ahhoz képest, hogy az SAP milyen irányba tereli a termékeit használó cégeket. A hívószó az intelligens vállalat, amivé olyan szoftverek használatával válhatnak az egyes cégek, amik kihasználják az olyan új technológiákat, mint a blockchain (blokklánc), az IoT (a dolgok internete), a big data, a felhő alapú analitika, vagy éppen a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia.

A cég ezen megoldásainak gyűjtőneve a Leonardo Intelligent Technologies, ami a felsorolt megoldásokat ötvözi az SAP szoftvereivel. Akadhatnak cégek, ahol ez „mindössze” fejlettebb chatbotokat és hatékonyabb vállalaton belüli automatizálást és kommunikációt eredményez, de a Bosch például az SAP megoldásait használva épített ki olyan határokon átívelő rendszert, aminek hála a cég sofőrjei mindig találnak maguknak (és rakományuknak) biztonságos pihenő helyet, mikor a jogszabályok által előírt szünetet kell beiktatniuk egy hosszabb fuvar megtétele során.

A TechED-hez hasonló, vállalati technológiákra fókuszáló események bejelentései az utca embere számára ugyan nem érnek fel egy új iPhone leleplezésével, sőt egy ilyen rendezvény még egy új Gmail-funkció bevezetésének szintjét sem éri el, de ez koránt sem jelenti azt, hogy a Barcelonában elhangzottak nincsenek (az említetteknél jóval nagyobb) hatással a mindennapi életünkre.

Közvetlenül ugyan nem érződik, nem kézzel fogható, mint egy új csúcstelefon, de az itt prezentált újdonságok egy olyan jövő felé terelik a világot, amiben az általunk használt szolgáltatások még jobbá és gördülékenyebbé válnak. Ilyenkor derül fény ugyanis olyan szoftveres megoldásokra, amik például

lehetővé teszik, hogy a megfelelő cégek a korábbinál optimálisabban, gyorsabban tervezhessék újra a repülőgép-járatokat egy a légiközlekedést komolyan befolyásoló vihar esetén.

A gépünkre várva ugyan nem jut majd eszünkbe, de a mielőbbi hazajutásunkban hatalmas szerepe lesz az olyan egyre fejlettebb szoftvereknek, mint amilyeneket a SAP mutat be éppen Barcelonában.