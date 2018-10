Meglepő, hogy miért raktak pulzusmérőt a vécépapírra

A kínai Abacus techportál számolt be róla, hogy Kínában egy meglehetősen furcsa trend terjed: a Xiaomi Mi Band 3 fitneszkarkötő tulajdonosai sorra rakják rá kütyüiket vécépapírtekercsekre, miután egy felhasználó felfigyelt arra, hogy az eszköz megmutatja a papír „pulzusát”, és hogy ez milyen vicces.

A Weibo nevű közösségi oldalra sorra posztolják a képeket a netezők saját kísérleteikről. Nem csak papírgurigán, de más cilinderalakú tárgyakon is bevetették a technológiát, például üvegeken, palackokon, plüssfigurán – szinte mindegyik esetben egy rejtélyes és cseppet sem valószínű pulzusértéket jelenített meg a sportkiegészítő.

Az Abacus szerzői is utánajártak a jelenségnek, és arra jutottak, hogy az ő papírgurigájuknak is 81 BPM a „szívverése”. A kávésbögre ennél nyugodtabbnak bizonyult a maga 72 BPM-es értékével, banán esetében pedig 77 BPM-et mutatott a karkötő. Még meglepőbb, hogy nem csak a Xiaomi eszköze viselkedett így, a szerzők negyedik generációs Apple Watch-ot és Android Wear okosórákat is ráhúztak a tárgyakra, velük is hasonlót tapasztaltak.

A Gizmodo és az Abacus portálok is elküldték kérdéseiket a gyártóknak, hogy magyarázatot kapjanak a furcsaságra, egyelőre csak a Xiaomi reagált. A gyártó elmondása szerint azok a tárgyak, amik visszaverik a fényeket, összezavarhatják a szenzorokat.

A pulzusmérő szenzorok az úgynevezett fotopletizmográfiás módszert használják, ami egyszerű elven működik: az eszköz egy zöld fényt vetít ki a felhasználó csuklójára, és mivel a vér színe vörös, ezért a zöld fényt elnyeli, ez a módszer teszi mérhetővé a csuklón áthaladó vér mennyiségét.