Börtönben a hacker, aki megmutatta a világnak Jennifer Lawrence melleit

2014 óta húzódik azoknak a hackereknek a pere, akik több híresség, köztük Jennifer Lawrence, Kate Upton, Kaley Cuoco és Kristen Dunst meztelen fotóit és videóit szivárogtatták ki. A The Fappeningként elhíresült hackertámadás értelmi szerzője, George Garofano most, úgy néz ki, börtönbe kerül, méghozzá 8 hónapra.

A 26 éves George Garofano egyike volt annak a négy bűnözőnek, akik feltörték, majd közzétették magánszemélyek és sztárok fotóit és videóit, többek között 2014 augusztusában is, amikor egyszerre több híresség kompromittáló képeit hozták nyilvánosságra. A The Fappeningként elhíresült akcióért, és a korábbi illegális tevékenységeiért a hackert most nyolc hónapra börtönbe zárják – írja a The Guardian.

Garofano összesen 240 ember privát Apple iCloudjába jutott be, méghozzá saját bevallása szerint úgy, hogy az Apple munkatársának adta ki magát, és elkérte a felhasználónevüket és jelszavukat. Az ilyen adathalászat igencsak gyakori, mi is írtunk róla cikket, de az azért elég ijesztő, hogy ennyi ember bedőlt a trükknek.

Jennifer Lawrence korábban szexuális bűncselekménynek nevezte a tettet, és szigorúbb szabályozást követelt, ezzel pedig, úgy tűnik, a bíróság is egyetért: Garofano nyolc hónapos börtönbüntetése mellett a másik három hacker is elnyerte büntetését, 9-18 hónapos elzárást kaptak. Ebben az esetben az ügyészek 10-16 hónapnyi börtönért küzdöttek, Garofano viszont, arra hivatkozva, hogy

azóta összeszedte magát, és nem volt dolga a törvénnyel, meg persze nagyon meg is bánta a tettét,

5 hónap börtönbüntetést és 5 hónap házi őrizetet szeretett volna.

Ezzel az ítélettel lezárult a büntetőper, de valószínűleg lesz még következménye a kiszivárogtatásnak, ha máshogy nem is, szigorúbb szabályozások formájában.