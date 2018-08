Hipochonderré teheti a telefonja

Most, hogy kezd eltűnni a stigma a mentális betegségekről, és végre beszélünk a szorongásról, depresszióról és stresszről, úgy nőnek ki a mentális egészséggel foglalkozó appok a store-ból, mint eső után a gomba. Egy friss kutatás viszont most rámutatott arra, amit a pszichológusok és pszichiáterek már régóta sejtettek: ezek a programok gyakran többet ártanak, mint használnak, és túldiagnosztizáláshoz és túlkezeléshez vezethetnek.

Inkább ok nélkül kiáltsunk farkast, mint hogy elveszítsünk egy életet

Ha egy-két napig komolyabb rossz kedv gyötri, vagy izgul a nyilvános szereplés miatt, esetleg nem viseli jól a változásokat, egy mentális egészséggel foglalkozó app könnyen kielemzi úgy, hogy kiderüljön: depressziós, krónikus szorongással küzd, és egyéb olyan mentális betegségei is vannak, amikre nem is gondolt. A Sidney-i Egyetem kutatói szerint pontosan ez a nagy probléma az egyébként nagy reményekkel kecsegtető mentális egészségappokkal: túldiagnosztizáláshoz és túlkezeléshez vezethetnek akkor is, ha nincs semmi baja, egyszerűen csak rosszabb napjai vannak.

Az appok szerint mindenki beteg egy kicsit

A kutatók 61 mentális egészséggel foglalkozó applikációt teszteltek, amelyek az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában és Nagy-Britanniában érhetőek el. Arra voltak kíváncsiak, hogy az alkalmazások hogyan definiálják a mentális betegségeket, és mennyire adnak szakértő tanácsokat a témában.

Az Annals of Family Medicine tudományos folyóiratban megjelent tanulmányból kiderül, hogy két nyilvánvaló üzenet jött át az appok elemzése közben: az egyik az, hogy azt hirdetik, a mentális problémák mindenhol jelen vannak, és a mindennapok részei (ezzel még talán akkora baj nem is lenne), a másik pedig az, hogy az appok segítségével ezeket könnyedén kordában lehet tartani.

Ha azt sugalljuk, hogy a mentális betegségek mindenkit érintenek, azzal a teljesen normális állapotok túlkezelésének nyitunk utat

– írta egy sajtóközleményben a Sidney-i Egyetem kutatója, Dr. Lisa Parker. “Az ötlet, hogy a mindennapi élet viszontagságainak elviseléséhez kezelés szükséges arra sarkallhatja az embereket, hogy használják ezeket az appokat. A felhasználók valószínűleg nem nyernek velük semmit, viszont sok időt áldoznak rájuk, és kockára tehetik az adataik biztonságát is.”

Minek az orvos, ha a program megmondja, mit csináljon?

A túldiagnosztizáláson kívül komoly probléma lehet még az, hogy a tényleg betegséggel küzdők nem keresnek fel szakembert azért, mert ezekre az appokra hagyatkoznak. Holott a vizsgált programok 49 százaléka mossa kezeit, és egy felelősségi nyilatkozatban leírja, hogy nem vállal felelősséget a felsorolt tippekért, és a diagnosztizálásért sem.

Problémás még a marketing is, hiszen az appok nagy részét munkával rendelkező, fehér és családos emberekkel reklámozzák, ami kirekesztheti azokat, akik elvesztették a munkájukat a mentális problémáik miatt, vagy akik más rasszhoz tartoznak, esetleg magányosan élnek.

A mentális egészséggel foglalkozó appok hátrányaival már évek óta foglalkoznak szakértők, az Amerikai Pszichiátriai Egyesületnek saját munkacsoportja is van arra, hogy ezeket értékelje és kategorizálja. A megfelelő programokban nagy lehetőségek is lehetnek, és nem mindegyik app ördögtől való, de azért érdemes fenntartásokkal kezelni őket.