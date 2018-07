Vezetés közben mobilozó rendőr ütötte el egy biciklist

A pórul járt kerékpárosnak a sisakkamerája rögzítette az esetet, és a felvételen tisztán látszik, hogy a nem túl forgalmas úton közlekedő rendőr a szabályokkal ellentétben az út helyett a mobilját figyeli, aminek meg is lesz az eredménye: a kereszteződésben álló biciklist egész egyszerűen elüti a rendőrautó, mert a sofőrnek fel sem tűnik, hogy – eleve rossz íven kanyarodva – éppen várakoznak vele szemben – az eset az Egyesült Államokban, Missouri államban történt.

A szolgálatban lévő rendőr az eset után azonnal elismerte a felelősségét, és azt sem titkolta, hogy vezetés közben a mobiltelefonjával volt elfoglalva. Hatalmas mázli, hogy épp egy kereszteződésben történt a baleset, ahol a rendőr azért lelassított, hogy be tudja venni a kanyar. A vétlen kerékpárosnak éppen ezért nem is esett komolyabb baja, ugyanakkor a helyszínre kihívták a mentőket is, akik a biciklis vizsgálata után vizeletmintát kértek a szabálytalanul közlekedő rendőrtől, sőt meg is szondáztatták.