Imádja az internet ezt az idős házaspárt, mutatjuk, miért

Mindegy, hogy éppen egy múzeumban, vagy a házuk előtt állnak, több ezren vannak teljesen odáig egy japán házaspárért. Tsuyoshi és Tomi Seki azzal váltak online sztárokká, hogy egyszerűen imádnivalóan öltöznek fel. A „Bonpon511” nevű Instagram-fiókjukon 2016 óta teszik közé azokat a képeket, amiken összeillő öltözetet viselnek. Nemcsak, hogy egyezik az outfit, de azokban rendszerint különféle stílusokat és színeket vegyítenek, szinte nincs is olyan nap, amikor ugyanolyan szerelést viselnének, amit korábban. Erre még azzal is rátesznek egy lapáttal, hogy sokszor a helyszínhez is igazítják a választást.

Már több mint 720 ezren követik őket, köztük divatiparban dolgozó szakemberek is, nemcsak azok, akiket megmelenget a kedves idős házaspárok látványa. A következő hónapban elindítják saját ruhákból és különféle kiegészítőkből álló kollekciójukat, amit a japán Isetan Mitsukoshi üzletben fognak árusítani. Elmondásuk szerint a ruhatáruk egyébként olcsó, könnyen beszerezhető darabokból áll.

Az elképesztő népszerűséget részben a lányuknak köszönhetik, aki először a saját profilján osztotta meg a szüleiről készült képeket, amik rögtön rengeteg kommentet és kedvelést kaptak, így kaptak kedvet az idősek ahhoz, hogy saját fiókot indítsanak.

A kreatív és színes ruhadarabok mellett a fotók játékos beállításai is azt sugallják, hogy a több mint 38 éves házaspár még mindig élvezi egymás társaságát – erről árulkodik az is, hogy miután instagramos munkásságuk révén nagy ismertségre tettek szert, két könyvet is írtak a boldog házasság titkáról.