A Facebook valami tényleg forradalmit tervez a virtuális valósággal

A Facebook fejlesztői konferenciájának első napján jelentette be, hogy elkezdik az Oculus Go nevű, önálló VR-headset szállítását, de ezzel nem ért véget a technológiával kapcsolatos bejelentések sora. Az F8 második napján megmutatták az Oculus által „Half Dome” kódnéven fejlesztett VR-headset prototípusát, amivel több téren is javítanának a VR-élményen. Egyrészt azon dolgoznak, hogy a felhasználó többet láthasson a környezetből, a prototípus 100-140 fokos látószöget (FoV) ígér, ami már igencsak korrekt periférikus látást tesz lehetővé.

A másik fő újítás a “gumiobjektív lencsék”, amelyeknek köszönhetően a virtuális térbeli objektumokra is rá lehetne fókuszálni, kiküszöbölve a jelenlegi VR-megjelenítők azon problémáját, hogy a környezet távolabbi részein jellemzően elmosódottan jelennek meg a tárgyak. Ha mondjuk egy játékban a kezünkbe vett papírfecnire néznénk rá, az írás élesebben jelenne meg az automatikus fókusz által.

A sisak kialakítására is nagy figyelmet fordítanak, az újítások és fejlettebb lencsék ellenére összességében nem lesz egy „böszme” kütyü, a bemutatott darab például akkora, mint a már létező Rift headset. Többet még nem tudni az erősen fejlesztési stádiumban lévő kütyüről, de többen úgy sejtik, hogy ez lehet végül a Rift 2. Valószínűleg az idei Oculus Connect eseményen fogunk még hallani róla.