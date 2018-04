Még jobb lesz a szemüveg, ami egyből posztolja a Facebookra, amit látunk

A Snapchat fejlesztői 2016-ban adták ki első hardverüket, a Spectacles névre hallgató kamerás szemüveget, amiből most egy második generációs változat is jön. Külsőre nem várhatunk sok változást (a vékonyabb keretet leszámítva), de belül fejlettebb elektronika fogja rögzíteni a felvételeket. Fotókat 1642×1642, míg mozgóképeket már 1216×1216-es felbontásban készít, és kap egy másodlagos mikrofont is.

Három új árnyalattal is bővül a színválaszték, elérhetővé válik ónix, rubint, zafír színekben, és mivel vízálló kialakítású a kütyü, ezért nem okoz gondot, ha a víz alatt akarjuk dokumentálni az algákat.

Az új Spectacles 150 dollárba (kb. 39 ezer forint) kerül majd, ami mindössze 20 dollárral drágább mint az első kiadás, ez pedig nem is rossz a vékonyabb kialakításért, a megnövelt felbontásért és a vízállóságért cserébe.