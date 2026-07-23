Ha emlékezni akarsz rám, csak tekerd fel a zenét, és rázd a fejed – Sharon Osbourne így gondol Ozzyra

Ozzy Osbourne halálának első évfordulóján interjút adott a BBC-nek a rockzenész özvegye, Sharon Osbourne.

Többek közt azt is elárulta, hogyan akarta a férje, hogy emlékezzen rá.

Ahogy Ozzy mondaná: ha emlékezni akarsz rám, csak tekerd fel a zenét olyan hangosra, amennyire csak tudod, és rázd a fejed

– mondta el Sharon Osbourne.

Az özvegy többek közt arról is beszélt, azt szeretné, ha férjére úgy emlékeznének az emberek, mint egy „vicces, karizmatikus és igazi emberre.”

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Ozzy tavaly július 22-én halt meg nem sokkal azután, hogy búcsúkoncertet adott a Black Sabbath-tal. Sharon Osbourne férje halálát követően tavaly decemberben beszélt először nyilvánosan a gyászáról, akkor azt is megosztotta, mik voltak Ozzy utolsó szavai.

A zenészről így emlékezett meg kollégánk, Balavány György: