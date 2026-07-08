„Nem fértem bele a keresztény-konzervatív értékekbe elvált nőként” – Tóth Gabi azt mondja, 2023-ban cenzúrázták őt a közmédiában

Tóth Gabi szerdán TikTokra töltött fel videót, melyben elmondta, hogy néhány éve tudomása szerint miért nem tűzött műsorra a közmédia egy vele készült műsort. De előtte még arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben kicsit „kivonta magát a forgalomból”, és ez nagyon jól esett neki.

„Azt hittem, hogy ezek a dolgok máshogy működnek, szóval én is sok mindent máshogy látok már. Tökre nem ciki bevallani, hogy ha hibáztunk. Most meg már, ugye, az embernek összeáll, kitisztul a kép, ahogy távolodunk az időben. Ez nem jelenti azt, hogy én bárhová átálltam volna, nem is fogok. Jobboldali érzelmű ember vagyok és maradok” – mondta el az énekesnő, hozzátéve: a pártpreferenciája sem változott, és még mindig úgy gondolja, hogy a pártban „vannak jó emberek, és talán ez a tisztulás jót fog tenni”.

(Bár a videóban nem hangzott el, Tóth Gabi vállaltan a Fidesz támogatója, és korábban a Fidesz-frakció alkalmazásában is állt: havi 1,3 millió forintért dolgozott egy képviselő személyi titkáraként. Munkaviszonya az előző parlamenti ciklus végével járt le.)

A videóban közölte, hogy a jövőben nem szeretne olyan szinten belefolyni a napi politikába, ahogyan korábban belefolyt. „Nem kellett volna. Nekem énekelnem kell” – jelentette ki.

Ezek után rátért a közmédia témájára, melyről sminkelés közben beszélt.

Tóth Gabi: 2023-ban engem is cenzúrázott a közmédia

„Láttam, hogy nagyon sokan írják, hogy »végre visszakapjuk a közmédiát, és színesebb, sokszínűbb lesz, és bárki mehet a közmédiába, mert hogy mennyi ember le volt cenzúrázva azok közül, akik nem voltak jobboldaliak«” – vezette fel a témát.

Most azért csinálom ezt a videót, mert, mint köztudott, 2021-ben vállaltam fel igazán, hogy én hova érzem magam. De 2023-ban engem is cenzúrázott a közmédia

– fogalmazott az énekesnő, majd azt is elmesélte, hogy mi történt pontosan. Mint mondta, 2023 nyarán Az ünnepelt című műsort forgatták, amely róla és az általa nagyra tartott művészekről szólt, és nagyon sokat dolgoztak rajta. „Igényes és kulturális értelemben is egy emelkedett produkció volt” – mondta.

Pár hónappal később, az év karácsonyán azonban hiába várta, hogy az ígért időpontban, szenteste lemenjen a teljes adás, abból csak néhány dalt adtak le a tévében.

Érdeklődtem, hogy mi van, nem nagyon válaszoltak, kikerülték a választ, aztán csak kijött az, hogy – nem akarom elmondani, hogy ki, de – elmondta nekem, hogy a felső vezetőség nem adja le, mert nem férek bele a konzervatív-keresztény értékekbe azután, hogy elváltam. Tudták, hogy hova tartozom, de nem fértem bele, ezért az egész műsort, úgy, ahogy volt, fogták, és elrakták az archívumba.

Elmondta, hogy azóta is próbálja megszerezni az adást, de eddig nem járt sikerrel. Hozzátette: a fizetést minden résztvevő megkapta a szereplésért, csak a műsort nem adták le végül a tévében.

Örül a változásnak, de fél a félreállítástól

„Azért akartam ezt elmesélni nektek, mert nemcsak baloldali, liberális gondolkodású embereket cenzúráztak a közmédiában, engem is. De ez nem azt jelenti, hogy én most ettől át fogok állni bárhova. Megvolt róla a véleményem. Célja a mondandómnak, hogy én tényleg örülök, hogy ha történik egy olyan változás, ahol nincsenek ezek a cenzúrák” – mondta Tóth Gabi, aki jó iránynak tartja, ha a jövőben például egy válás nem lesz kizáró oka a közmédiában való szereplésnek.

Azonban jelenleg az a legnagyobb félelme, hogy innentől kezdve azokat nem fogják meghívni, azokat fogják félreállítani, akik nem a Tiszát támogatják.

Tóth elmondása szerint neki csak azokkal az emberekkel van dolga, akik szeretik a zenéjét, úgyhogy mostantól a közösségépítésre koncentrál. „Mindegy, hogy milyen világuradalmak vannak és kik hogyan hoznak a fejünk fölött döntéseket, és egyik pillanatban még hatalmon van, a másik pillanatban már nincs – nekünk, embereknek kell összekapcsolódni és újra egymáshoz visszatalálni” – osztotta meg az énekesnő.

Hét és fél perces videóját így zárta:

Nem vagyok szomorú, nem érzem magamat összetört, csalódott embernek, hogy így alakult, mert mindennek örülök, ami van. Egészség van, van egy gyönyörű kislányom, van egy párom, akit nagyon szeretek, van mit ennem, van fedél a fejem fölött, és vannak emberek, akik meghallják még a hangomat. Én boldog vagyok, és innen indítom el az új életemet.

Nemrég nővére, Tóth Vera mondta el, hogy milyen most a viszonyuk testvérével: