Tóth Vera Tóth Gabiról: Hónapok óta nem beszélünk egymással

Nemrég nyitotta meg első közös vállalkozását Tóth Vera és férje, Pauli Zoltán: egy kézműves pékműhelyt Budapesten. Az énekesnő a Bestnek elmondta, hogy hosszú távra terveznek a pékséggel, a későbbiekben szeretnének franchise-láncot létrehozni belőle.

Arról is beszélt, hogy bár szülei mindenben támogatják őt, az üzlet megnyitójára nem tudtak eljönni, édesanyja közelmúltbéli csipőprotézis-műtétje miatt. Húga, Tóth Gabi távolmaradását is megindokolta.

Ami pedig a testvéremet illeti, hónapok óta nem beszélünk egymással. Legfeljebb édesanyámon keresztül szerzek tudomást Gabiról. Nekünk mindig is hullámzó volt a viszonyunk, úgyhogy a szüleink szinte már hozzászoktak, hogy néha tolmácsolni kell közöttünk. De egyszer csak újból felvesszük a kapcsolatot, és mintha mi sem történt volna, megy minden a maga útján. Éppen ezért nem is izgulom túl a dolgokat

– idézi a story.hu Tóth Verát.

Úgy tűnik, a testvérek jelenleg a közösségi médián keresztül sem követik nyomon a másik életének alakulását, az Instagramon nem követik egymás profilját. Ennek ellenére Tóth Vera a napokban találkozott húga kislányával, múlt hétvégén ugyanis közös képet posztolt unokahúgával, Krausz Hannarózával.

Politikai kérdésekben nincsen egyetértés a testvérek között

Tóth Vera az április 12-i választások előtt vállalta fel politikai véleményét, amikor a Tavaszi szél című film ajánlása után a változásra való szavazásra buzdított mindenkit. Akkori videójában húgáról is szót ejtett, aki korábban rendszeres fellépője volt a fideszes és kormányközeli rendezvényeknek, valamint havi 1,3 millió forintért alkalmazta őt a Fidesz-frakció, egy képviselő személyi titkáraként.

Tóth Gabi egy márciusi interjúban elmondta, hogy nővérével nem feltétlenül gondolják ugyanazt a világról, emiatt „szakmailag eltávolodott tőle”. Hozzátette: ettől függetlenül ő mindig ott lesz a testvérének, mert szereti.

Tóth Vera aztán lapunknak adott interjújában is beszélt Tóth Gabiról: