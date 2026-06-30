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Kvíz: melyik Keanu Reeves-film látható a képen?

Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma via Getty Images
admin Csontos Kata
2026. 06. 30. 05:45
Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma via Getty Images
Keanu Reeves az elmúlt évtizedek során változatos műfajokban próbálta ki magát a filmvásznon. Te mennyire ismered a munkásságát? Teszteld magad!

Ez a kvíz Keanu Reeves filmjeire épül. A feladat mind a 6 kérdésnél az, hogy egyetlen képkocka alapján felismerd, melyik film egyik jelenetét látod, majd kiválaszd a helyes választ a megadott lehetőségek közül.

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