Ez a kvíz Keanu Reeves filmjeire épül. A feladat mind a 6 kérdésnél az, hogy egyetlen képkocka alapján felismerd, melyik film egyik jelenetét látod, majd kiválaszd a helyes választ a megadott lehetőségek közül.
Kvíz: melyik Keanu Reeves-film látható a képen?
Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma via Getty Images
Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma via Getty Images
Keanu Reeves az elmúlt évtizedek során változatos műfajokban próbálta ki magát a filmvásznon. Te mennyire ismered a munkásságát? Teszteld magad!
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