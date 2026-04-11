Eckü arról, hogy Gulyás Gergely fejére rakta volna a heréjét: A választási őrület túlcsúszott bennem tegnap, ne haragudjatok!

Bocsánatot kért Eckü, aki a pénteki Rendszerváltó Koncert fellépésén a nemi szervét fogdosva üzent Gulyás Gergelynek.

Gulyás Gerinek üzenem, hogy a herémet rárakom a fejére. (…) Hétfőtől én tartom a kormányinfót. Keresett a rém. Milyen rém? A herém!

– mondta a fellépés közben.

A kijelentésen a Fidesz politikusai felháborodtak, most viszont bocsánatot kért a Hősök tagja:

A választási őrület túlcsúszott bennem tegnap, ne haragudjatok! Szeretnék mindenkitől bocsánatot kérni a fellépés végi performansz miatt. Erős lett, nem gondoltam bele a következményekbe. Nem méltó viselkedés mint előadó és mint apa sem. Gulyás Geritől is elnézést kérek természetesen. Ne utáljatok, egy kicsit megbabonázott a tömeg és a sok fiatal a hősök terén, kijött valami, aminek közel sem akartam ekkora feneket keríteni, mint ami lett belőle. Őszintén bocsánat!

– írta az Instagramon.