Gulyás Gergely Pálinkás Szilveszterről: Kellően tehetségtelen volt katonának

Én arra emlékszem, hogy a csádi misszióról akkor tárgyaltunk, amikor utána született egy országgyűlési határozat, ami adott egy mandátumot ennek a megszervezésére

– mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a Telex kérdésére a Kormányinfó után. A Telex nem kérdezhetett a kormányinfón, ezért a lap újságírója távozás közben ment oda Gulyáshoz kérdezni.

Gulyás szerint viszont nem lesz csádi misszió.

Nem azért nincs csádi misszió, mert akár önök, akár más megírt valamit, hanem mert korábban már úgy döntöttünk, hogy nem állnak fenn a feltételek a misszióhoz

– mondta, annak ellenére, hogy 2025-ben még 27 milliárdos költséggel számoltak rá.

Gulyás röviden azt mondta a lapnak, Orbán Gáspárnak szerinte semmilyen szerepe nincs a misszió tervezésében, és az édesapjának van irodája a Karmelitában, neki nincs és soha nem is volt.

Az ügyről Pálinkás Szilveszter, a magyar honvédség korábbi arca beszélt egy interjúban. Pálinkásról Gulyás azt mondta: