Volt idő, amikor szerettei azt tanácsolták Alföldi Róbertnek, hogy sötétedés után inkább ne menjen kutyát sétáltatni

A story.hu szúrta ki, hogy Alföldi Róbert nemrégiben a Probléma Hajóssal és Márkóval című műsorban vendégeskedett, ahol arról is szó esett, hogyan viszonyul ma a közélethez. A színész-rendező elárulta, hogy a véleménye alapvetően nem változott, de ma már jóval visszafogottabban szólal meg nyilvánosan ilyen témákban, és soha nem is tartotta magát forradalmár típusnak, ahogyan bátor embernek sem. Bevallása szerint ő iszonyúan kispolgár, még a szó negatív értelmében is.

Nincs benne forradalmi hevület

Én azt szeretem, hogyha jól élek, ha jókat eszem, ha jól tudok öltözni. Nem akarok hőbörögni, nincs bennem anarchizmus, nem akarom, hogy balhé legyen, azt akarom, hogy rend legyen, azt akarom, hogy mindenki végezze el a munkáját. Bennem semmi forradalmi hevület nincsen. Tudom, hogy ezek ilyen nagy szavak, de… Attól, hogy neked lett egy olyan szerencséd agyilag, társadalmilag, hogy úgy alakult az életed, hogy többet tudsz a világról, többet tanultál, kicsit kiműveltebb emberfő vagy talán az átlagnál… annak vannak kötelességrészei. És azért mondom, hogy nincs bennem forradalmi hevület, hát a fene akart 65-ötödször [felszólalni]…

– magyarázta.

„Az nem cuki dolog, hogy a szexuális életedet tárgyalják a magyar parlamentben. Az nem jó, hogy van egy időszak, amikor úgy mentél sétálni – és nem is azért, mert te szorongtál, hanem mert a barátaid, a családod mondta azt –, hogy »ne menj sötétedés után kutyát sétáltatni«. Ez nem jó!”

A téma kapcsán hangsúlyozta: korábban sem azért emelte fel a hangját, mert forradalmár alkat lenne, hanem mert bizonyos helyzetek egyszerűen erre kényszerítették.

Bár ma sem elégedett mindennel, már nincs meg benne az a fajta hajtóerő, ami például annak idején a Nemzeti Színház vezetésének elvállalására ösztönözte. Megviselték az elmúlt évek, és jelenleg is keresi, hogyan tudná visszanyerni az energiáját és a belső egyensúlyát.