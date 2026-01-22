gallusz niki
Szórakozás

Gallusz Niki a volt barátnőjéről: Akkora nagy csodálkozásba volt a világ, hogy férfi vagy nő

RTL
admin Besenyei Balázs
2026. 01. 22. 14:21
RTL

A Bóta Café című műsor vendége volt Gallusz Niki, szemlézte a story.hu. Szóba került, hogy korábban 13 éven át alkotott egy párt Bártfai Laurával.

Már új udvarlója van, akivel magázódnak:

Most, két és fél éve van mellettem egy nagyon értékes ember, egy teljesen más szférából jön, mint én. Csupa olyan tudásnak van a birtokában, amiben én nem vagyok jó. És ezt ő már tudja, hogy amikor erre lesz ideje, akkor fog tudni nekem ennek a rendszernek az összeállításában segíteni

– mondta, mire a műsorvezető megkérdezte, férfi-e az illető.

Igen. Önuralom kellett a kérdésedhez. Akkora nagy csodálkozásba volt a világ, hogy férfi vagy nő. Az elejétől fogva elmondtam, egyetlenegy Laurám volt, és örökké egyetlenegy Laurám lesz. Soha többet, az egy egyszeri és megismételhetetlen. Most már ismerem magam annyira, haladok afelé, hogy egyre inkább tudjam, hogy mi vagyok, ki vagyok.

Kapcsolódó
Életünk története: A 40 évet öregedett Gallusz Niki már csak „cukornak” látja barátnőjét
Manópapinak nevezte, amikor meglátta az öregítés után.

Ajánlott videó

TÉVÉMŰSOROK

A Konyhafőnök The Voice Házasodna a gazda X-Faktor Money or Love Város vs Vidék Tehetség első látásra Sztárban Sztár Leszek! Farm VIP Dancing with the Stars Hal a tortán Celeb vagyok, ments ki innen! Séfek séfe Szerencsekerék Konyhafőnök VIP Troll a konyhában Párharc Hazatalálsz The Voice Tippelj és vidd el Celebrandi Ütős ötös Love Island Gyertek át! Power of Love Mutasd a hangod! Az Árulók – Gyilkosság a kastélyban Éden Hotel Sztárbox LEGO Masters Kincsvadászok Az ugrás Házasság első látásra Next Top Model Hungary Zsákbamacska The Floor - Csak egy maradhat A Kísértés Legyen Ön is milliomos! Kalandra fal! Sztárban sztár All Stars Cápák között A Nagy Duett Nyerő Páros A Nagy Ő Sztárbox 2025 Sztárban Sztár All Stars 2025 X-Faktor 2025 Ázsia Expressz 2025 Kész Átverés Cápák között

Friss

Népszerű

Összes
A Tankcsapda Afrikában jelenti majd be új gitárosát
Három módszer, amivel túlélték a hideg időjárást a középkorban
Félmillió forintos jogosítvány és 16 éves autók: Vége a saját autók korának?
Egressy Mátyás eltűnt személy plakát
Kovács Lajos rendőr ezredes: Ha felismerhető a Lánchídról lezuhanó személy, valószínűleg megmutatnám a videót Egressy Mátyás családjának
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik