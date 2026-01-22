A Bóta Café című műsor vendége volt Gallusz Niki, szemlézte a story.hu. Szóba került, hogy korábban 13 éven át alkotott egy párt Bártfai Laurával.
Már új udvarlója van, akivel magázódnak:
Most, két és fél éve van mellettem egy nagyon értékes ember, egy teljesen más szférából jön, mint én. Csupa olyan tudásnak van a birtokában, amiben én nem vagyok jó. És ezt ő már tudja, hogy amikor erre lesz ideje, akkor fog tudni nekem ennek a rendszernek az összeállításában segíteni
– mondta, mire a műsorvezető megkérdezte, férfi-e az illető.
Igen. Önuralom kellett a kérdésedhez. Akkora nagy csodálkozásba volt a világ, hogy férfi vagy nő. Az elejétől fogva elmondtam, egyetlenegy Laurám volt, és örökké egyetlenegy Laurám lesz. Soha többet, az egy egyszeri és megismételhetetlen. Most már ismerem magam annyira, haladok afelé, hogy egyre inkább tudjam, hogy mi vagyok, ki vagyok.