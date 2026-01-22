A Bóta Café című műsor vendége volt Gallusz Niki, szemlézte a story.hu. Szóba került, hogy korábban 13 éven át alkotott egy párt Bártfai Laurával.

Már új udvarlója van, akivel magázódnak:

Most, két és fél éve van mellettem egy nagyon értékes ember, egy teljesen más szférából jön, mint én. Csupa olyan tudásnak van a birtokában, amiben én nem vagyok jó. És ezt ő már tudja, hogy amikor erre lesz ideje, akkor fog tudni nekem ennek a rendszernek az összeállításában segíteni

– mondta, mire a műsorvezető megkérdezte, férfi-e az illető.