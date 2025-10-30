jesse eisenberg
Jesse Eisenberg egy idegennek adományozza a veséjét

admin Besenyei Balázs
2025. 10. 30. 18:08
Jesse Eisenberg vesét adományoz egy idegennek, és ezt „magától értetődőnek” nevezi, idézi a sztár szavait a People.

Hat hét múlva adományozom a vesémet. Tényleg odaadom. December közepén lesz a műtét

– mesélte a 42 éves hollywoodi színész. Azt mondja, rendszeres véradóvá vált az utóbbi időkben, és most új szintre emeli az önzetlenségét.

Lényegében kockázatmentes a dolog, és ezért van rá szükség. Azt hiszem, az emberek rájönnek, hogy ez magától értetődő, és remek, ha van idejük és kedvük hozzá.

Az Egyesült Államokban évente körülbelül 5000 élővese-adományozást végeznek.

A vesetranszplantációról azt írja a HáziPatika.com: Élődonoros transzplantációkat jellemzően vesékkel végeznek el, hiszen egészséges esetben ezeknek a szervezeteknek a tartalékkapacitása igen magas: még akkor is képesek lehetnek zökkenőmentesen ellátni a funkciójukat, ha teljesítményük a felére csökken, tehát egy vesével is teljes életet élhetünk. A donorokat a műtét előtt alaposan átvizsgálják, és a beavatkozást követően is rendszeres kontrollvizsgálatra kell járniuk. A vese eltávolítása minimális kockázattal jár, a donorhalálozási-arány nem éri el a 0,03 százalékot, ami két gyermek világrahozatala rizikójának felel meg. A statisztikák szerint újabb műtétre és kórházi kezelésre az érintettek 1 százaléka szorul, és a veseadományozók csupán 1,5 százaléka igényel vérátömlesztést.

