Elsőként esett ki a Megasztárból Anami. Az első élső show-ban mentora, Curtis Lehetne újra február című dalát kapta meg, amiről kisfilmjében azt mondta, bár szerelmes dal, egyben a szeretet hiányáról is szól, ami nála most aktuális téma.

Sajnos apukámmal jelenleg pont nem vagyunk egy ilyen jó időszakban. […] Kárpótol az élet Curtisszel, mert ő feltétel nélkül szeret, és apukámnál nem mindig érzem ezt

– mondta el a versenyző, hozzátéve: reméli, ha édesapja a műsorban megnézi a produkcióját, sikerül rendezniük a viszonyukat.

Produkciója után Curtis így kezdte értékelését:

Én azt gondolom, hogy édesapád szégyellheti magát mindenért, mert egy elképesztő lélek vagy és egy rendkívül jó ember. Örülök, ha pótolhatom őt, már ha lehet egy édesapát pótolni.

Később a zsűri összes többi tagja kitért kritikájában arra, milyen érzelmi hatással volt rájuk Anami és az apja viszonya. Marics Peti azt is mondta, nem hiszi, hogy az a legjobb módja a helyzet tisztázásának, ha „tévén keresztül nekimegyünk a faterodnak pár százezren”, de reméli, a férfi érteni fogja a miértjét.

Az nlc kiszúrta, hogy Anami TikTok-videóban beszélt a kieséséről. Mint elmondta, még mindig nem igazán érti, mi történt, sok minden rosszul érintette őt a szombati adásban, és az apjával közel sem olyan rossz a kapcsolata, mint ahogyan azt a Megasztárban bemutatták.

Nyilván nem csak rajtam múlt az, hogy a kisfilmemnek ez lett a témája, illetve nekem az lett volna az üzenetem ezzel a kisfilmmel, hogy szeretnék apukámmal újra egy szorosabb viszonyt. Ehhez képest szerintem ez teljesen máshogy jött le a tévénézőknek. Nem történt apukám és köztem semmi nagy dolog, tehát ez egy egyszerű távolság, ami miatt most éppen nem vagyunk olyan szoros viszonyban

– mondta Anami, akinek az volt a célja a műsorban előadott dalával, hogy bizonyítsa édesapájának, hogy szereti őt, de szerinte ez nagyon nem így jött le végül. Ráadásul a zsűri csak tovább fokozta a helyzetet, ami Anaminak és családjának is rosszul esett.

Nagyon sajnálom ezt az egész helyzetet. Sajnálom, hogy apukám ennyire rossz fényben lett feltüntetve, amikor egyáltalán nem ilyen drasztikus ez a helyzet. Szeretem őt, büszke vagyok, hogy ő az édesapám, és az, hogy néha vannak kapcsolatokban kimaradások, attól még ez nem egy olyan nagy dolog, hogy ilyen csúnyákat kelljen róla gondolni.

A mentorok értékelését sem tudta hová tenni, mert a próbafolyamat alatt csak dicséretet kapott mindenkitől. „Nyilván lehetett volna átütőbb a produkció, vagy erőteljesebb, de nem éreztem olyan rossznak, hogy kiessek vele” – tette hozzá.

Elmondta, több oldalát szerette volna még megmutatni a tehetségkutatóban, de így is nagyon köszöni a sok támogatást, amit a nézőktől kapott.