Miért csak most figyelt fel a világ Selena Gomez vőlegényére, aki a 2010-es évek slágereiben nyakig benne volt?

A korszak, amiről senki sem tudott

Volt idő, amikor Benny Blanco minden túlzás nélkül az amerikai popipar legismertebb szereplőivel dolgozott dalszövegíró-producerként. Neki köszönhető egyebek közt Britney Spears Circus című dala, Katy Perry Teenage Dream című slágere, Kesha Tik Tokja, vagy Taio Cruz Dynamite-ja

2011-től Blanco szekere még inkább fölfelé ívelt, olyan slágerekhez lett köze, mint:

Ed Sheerantől a Perfect, a Castle On The Hill vagy a Happier,

a Perfect, a Castle On The Hill vagy a Happier, Justin Bieber Love Yourself, Cold Water vagy a Lonely című dala,

Love Yourself, Cold Water vagy a Lonely című dala, Rihannától a Diamonds,

a Diamonds, Selena Gomeztől a Same Old Love,

a Same Old Love, a Rixton Me and My Broken Heart című dala,

Me and My Broken Heart című dala, Avicii Lovely Togetherje,

Lovely Togetherje, illetve a Maroon 5-tól az Animals, a Payphone, a Moves Like Jagger vagy a Don’t Wanna Know.

2014-ben két saját zenei kiadót is alapított – a Mad Love Recordsot és a Friends Keep Secretset –, melyek egy évtizeddel később megszűntek, ekkor a producer egy másik céghez szerződött, ahol hamar vezérigazgató lett.

„Selena Gomez pasija”

Blanco neve mindezek ellenére mégis 2023 decemberétől kezdett el bekerülni a köztudatba, amikor Selena Gomez felvállalta kettejük kapcsolatát. Az év novemberében alig több, mint egymillió követője volt az Instagram-oldalának, ám miután kiderült, hogy az énekesnővel alkot egy párt, nőni kezdett iránta az érdeklődés – cikkünk írásakor már több mint 2,8 millióan követik, miközben a TikTokon 8,5 millióan.

4 fotó

Kettejük kapcsolatát nem mindenki fogadta szimpátiával. A róluk szóló posztok alatt kezdetben szinte csak fanyalgásokat lehetett olvasni, melyekben Blanco külsejét kritizálták, és nem értették, „hogyan alkothat vele egy párt” az énekesnő. A januári Golden Globe-gálán – ahol Gomez két kategóriában is jelölt volt – az est háziasszonya, Nikki Glaser is elejtett egy kevésbé ízléses poént a párral szemben, amikor úgy fogalmazott:

Blanco azért lehet itt az eseményen, mert a dzsinn teljesítette egy kívánságát

– így utalva a Gomezzel való kapcsolatára.

A műsorvezető később elismerte, hogy a vicce elég gonosz volt, ám egyúttal azt is állította, az esemény előtt egyeztetett Blancóékkal a poénról, akik jóváhagyták azt.

A csúnya fiú

A producer egyébként maga is többször beszélt már arról, hogy csúnyának tartja magát. Tavaly augusztusban egy podkasztban azzal viccelődött, hogy szerinte az arcvonásai egyenesen groteszkek.

Nem nyilatkozott túl elismerősen külsejéről az Oscar-gála után sem: Jimmy Fallon műsorában azt mondta, úgy nézett ki Selena Gomez mellett, mint egy csavargó, első közös interjújuk során pedig azt is elhintette, tart attól, hogy menyasszonya egy napon majd felkel, és azt mondja neki: „Mi?! Inkább nem…”

Eközben a pár egyre több közös tartalmat osztott meg a közösségi oldalakon, amiknek láttán az internetezők véleménye elkezdett megváltozni Benny Blancóról. Tavaly a People szokásosan megjelenő, „Az év legszexibb férfijait” felsoroló listájára is felkerült a producer, a vele készült interjúban pedig arra vonatkozóan is megosztott tanácsokat, hogyan boldogulhat egy férfi sikeresen a szerelmi életében.

Javasolta például, hogy tanuljanak meg főzni a párjuknak, tegyék különleges élménnyé az első randevúikat, illetve mondjanak nemet a ghostolásra (azaz a váratlan felszívódásra, ha épp ismerkednek).

Egy kapcsolat kezdete

Selena Gomezzel idén februárban jelent meg az első közös interjújuk az Interview Magazine-nál, ismertségük azonban jóval régebbre nyúlik vissza. 2015-ben kezdtek el dolgozni az első közös dalaikon.

Bár a stúdióban még egyikük sem gondolt arra, hogy több is lehet a munkakapcsolatból, végül annak ellenére is közel kerültek egymáshoz, hogy Blanco a jóképű szingli barátait kezdte el ajánlgatni Gomeznek. Egy később adott interjújukban Blanco azt mondta, csak akkor kezdett el azon gondolkodni, hogy talán tetszhet az énekesnőnek, amikor másodjára lógtak együtt – ezután az anyjával is közölte, hogy Gomez lesz az, akit egy napon majd feleségül vesz. Tavaly decemberben pedig sor is került a lánykérésre.

Kapcsolatuk első fél évében egyébként tudatosan maradtak távol a nyilvánosságtól. Volt, hogy álcázták is magukat, ami, bár Gomez szerint sosem válik be, az első randevújukon mégis működött, és remekül érezték magukat a Santa Monica-i mólónál. Egy idő után azonban Blanco számára kezdett teherré válni a bujkálás.

Az odafigyelő férfi

Közös albumuk, az I Said I Love You First márciusban debütált, amit követően a pár az On Purpose podkasztban vendégeskedett, újabb részleteket megosztva a kapcsolatukról. Az adásról egy amerikai újságíró úgy fogalmazott, a hallottak után az internet kollektíven úgy döntött: a producer egy két lábon járó „zöld zászló”, azaz olyasvalaki, akivel érdemes párkapcsolatban lenni.

Az énekesnő rajongói persze azért is hálásak, hogy a producer közbenjárásával Gomez több mint öt év után új albummal jelentkezett.

Az I Said I Love You First előtt ugyanis 2020 januárjában jelent meg az utolsó lemeze, a Rare. Az I Said I Love You First nem sokkal később a producer fejéből pattant ki, Gomez pedig kijelentette, hogy sosem élvezte még egy album elkészítését annyira, mint azt, amit most közösen alkottak meg – szinte teljes egészében Blanco otthonának kényelmében.

Kulisszatitkok a stúdióból

Ami az internetes megítélését illeti, Blanco ügyesen használja fel a rá irányuló figyelmet, és a jelek szerint az aktuális trendeket, valamint a kommenteket is figyelemmel követi. Az elmúlt időszakban leginkább közös albumukat igyekszik népszerűsíteni a közösségi oldalain, eközben azonban a követői igényeket sem rest kiszolgálni: márciusban úgy döntött, hallgat azokra, akik szerint ki kellene szednie az összenőtt szemöldökét, hívott hát egy szakembert, aki megtette, a procedúrát pedig rögzítette is.

Noha számos slágert köszönhetünk neki, a producer eddig szerényen nem kérkedett a sikereivel. Március közepén azonban Daniel Wall készített vele egy közel másfél órás interjút, melyben több toplistás dal demóverziója is felcsendül, betekintést nyerhetünk továbbá azok háttérsztorijába is. A beszélgetésből kiderült, hogy az Animals című dal, amit a Maroon 5 2014 augusztusában megjelentetett, már nyolcéves volt, mikorra végre debütált. Blanco emlékei szerint a szám eredetileg B.o.B-nek készült, és Shellback svéd zenei producerrel álmodták meg annak idején, majd Ammar Malik amerikai dalszövegíró is felénekelte. Végül több verziója is elkészült, mire megjelent a Maroon 5 slágereként Adam Levine énekhangjával.

Hasonlóan érdekes volt a Diamonds című dal születése is. Blanco elmondása szerint a számot Eminemnek és Kanye Westnek is elküldték, de nem kaptak választ. Elsőként Sia énekelte fel a demót, ami mindössze 15 perc alatt készült el, és csupán azért adódott rá lehetőség, mert miután az énekesnő végzett a stúdióban, várnia kellett a fuvarjára, így pont belefért az idejébe, hogy elénekelje dalt. Az ő hangján készült demót küldték aztán tovább Rihannának, aki rá is harapott a dalra. Ezután váratlanul Eminem csapata is jelentkezett, akiknek hónapokkal korábban ajánlották fel a számot, hogy a rapper érdeklődne, ekkora viszont a Diamonds már Rihannáé lett.

Kesha egyik legnépszerűbb dala, a We R Who We R is kalandos módon lett olyan, amilyen. A producer bevallása szerint a stábnak négy napja volt elkészíteni a dalt, ám az utolsó napon úgy döntöttek, elfogyasztanak némi marihuána tartalmú rágcsálnivalót, ami úgy kiütötte Blancót, hogy végül a szám híd részére alig maradt idejük. Mindössze fél órája volt, így lett a dal említett átvezető része a „DJ turn it up” verze szinte végtelenített ismétlése.

Diszkográfiáját tekintve nem kérdés, hogy Benny Blanco okkal szerzett magának hírnevet a szakmában, méghozzá a saját jogán. Karrierje aktív évei alatt számos díjat bezsebelt, és bár Grammyt eddig még nem, tizenegy alkalommal mégis esélyes volt az arany trombita elnyerésére.

Tehetségére ugyan a legtöbben csak most, a Selena Gomezzel való románca nyomán kezdenek ráeszmélni, úgy tűnik, az emberek valóban kíváncsian tekintenek rá. A Wallnak adott interjúja kapcsán több kommentelő is meglepődve jegyezte meg, hogy eddig fogalmuk sem volt arról, milyen sok kedvencük kötődik Blanco nevéhez, de évekkel később is örömmel merülnek el a karrierje történetében, és örömmel tölti el őket, hogy a producer végje megkapja azt a figyelmet, amit megérdemel.