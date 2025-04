Ebből a nem is olyan titkos elitklubból Tiborcz István is ötleteket meríthetne – mi a Tuxedo Society?

A legexkluzívabb klub, minden idők legikonikusabb helyein a legkiválóbb élményeknek szentelve

– olvasható óriási betűkkel a Tuxedo Society elnevezésű amerikai kub honlapján, majd kicsit lejjebb, lényegesen kisebb betűmérettel: „Ahol az örökséget alkotják, és minden találkozás valami még nagyobb ígéretét hordozza magában.”

Az önleleplezés már itt megtörténik, az „örökség” ugyanis itt elismerten nem családi hagyatékot jelöl, hanem valami mesterségesen megteremtett, pénzen megvehető dolgot.

De hogyan jutottunk el a hagyományos úrikluboktól az új(kő)gazdag fiatalok rongyrázós klikkesedéséig?

Az elit már régóta csoportosul

A Tuxedo Society egy olyan zártkörű klub, melybe bizonyos feltételek megléte esetén lehet jelentkezni, a kiválasztottak pedig tagdíj ellenében válhatnak ténylegesen tagokká.

Maga a koncepció nem újdonság: Londonban már a 17. század vége óta léteznek hasonló alapon működő egyletek. Az első úriklubok (gentlemen’s club) a magas társadalmi rétegek férfijainak nyújtottak menedéket a munka és a család elől. Egy helyet, ahol a férfiak ettek, kártyáztak, politizáltak, verseket olvastak fel, netán a legutóbbi sporteseményről értekeztek, kiszakadva az otthoni létből.

A nőknek ugyanis szigorúan tilos volt belépniük, még a klubhelyiségbe sem tehették be a lábukat.

Európa többi részén talán a kávéházak, tiszti kaszinók, társas körök töltöttek be hasonló szerepet, ám ezek közel sem szűrték meg olyan szigorúan vendégkörüket, mint a korabeli brit klubok, ahová jelentkezni is csak ajánlás útján lehetett. Utána választóbizottság vizsgálta meg a jelölt alkalmasságát, és ez alapján döntöttek az illető felvételéről.

A 19. századra megalakultak az első női magánklubok, és az amerikai kontinensre is ez idő tájt gyűrűzött be az exkluzív társasági lét. A növekvő igények és az osztálykövetelmények enyhülése miatt a klasszikus társaságok mellett idővel modern klubok is megjelentek, melyek olykor közös érdeklődési kör vagy akár foglalkozás mentén alakultak meg (nemrég hazánkban pont a miniszterelnök veje, Tiborcz István alapított magánklubot Botaniq Budai Klub néven).

Bár az exkluzivitás alapvető jellemző maradt, mostanra a legtöbb közösség befogadóbbá vált. A bekerülés már nem elsősorban származás, hanem pénz kérdése, de az alapelképzelés a régi. A csoportosulások lényege a kapcsolat- és közösségépítés, miközben szolgáltatásokat is kínálnak: ételt és italt, valamint helyszínt dolgozni, kikapcsolódni, szocializálódni és szórakozni.

Az igazi, sokadik generációs arisztokraták számára még ma is az jelenti a presztízst, hogy a legnevesebb, patinás zártkörű klubok tagjai, ahová egyszeri halandó sosem nyerhet bebocsátást.

Ezekhez képest a Tuxedo Society csak a gazdag gyerekek játszótere.

A gazdagság látszata

A szupergazdagok titkos életét régóta nagy érdeklődés övezi az átlagemberek részéről: irodalmi művek és mozgóképek tucatjai mutatják be a kivételezettek csillogó világát, annak árnyoldalaival együtt. Gossip Girl, Utódlás, A Fehér Lótusz – csak hogy néhányat említsünk a felső tízezer életmódját bemutató közkedvelt sorozatokból.

Azonban akármilyen vonzó is valaki számára az Utódlás-béli Roy család életmódja, az sosem lesz elérhető olyasvalaki számára, aki nem a megfelelő családnévvel és az azzal járó örökséggel született. Utánozni viszont lehet őket – ez állhat az „old money” esztétika közelmúltbéli fellendülése mögött, melynek fő színtere a közösségi média.

Az elmúlt években a TikTok, a Pinterest és az Instagram felületein felkapott lett a felsőosztálybeli életstílus idealizálása. A trend fókuszában a vágyott élet azon aspektusai állnak, amik viszonylag könnyen hozzáférhetők az átlagember számára is, például az olyan tipikus szabadidős tevékenységek, mint a tenisz, lovaglás, vitorlázás, vagy leginkább az öltözködési stílus.

Az „old money” stílust magyarul talán a „régimódi” vagy „régivágású” szóval lehetne a legjobban leírni. Definíciója szerint az időtlen elegancia és a kifinomult ízlés jellemzi, a ruházkodás a „kevesebb több” elvet követi – tehát a hivalkodó darabok és a feltűnő márkalogók teljesen ki vannak zárva, hiába az anyagi jólét látszatának keltése a cél.

Az old money stílus egy nagyon időtlen, nagyon klasszikus, letisztult, visszafogott irányzat, mely alapvetően a minőséget helyezi előtérbe a mennyiséggel szemben. Nem követi az aktuális trendeket, hanem a klasszikus darabokra fókuszál

– mondta el a Life and Bodynak Tóth Bori divattervező, hozzátéve: a színek tekintetében is a visszafogott, klasszikus színpaletta működik, tehát leginkább a fehér, a fekete, a szürke különböző árnyalatai és a földszínek. Az élénk színek, mint a pink, a fukszia vagy a narancs már nem férnek bele.

A minőségi anyagokból készült, méretre szabott, klasszikus fazonú ruhák beszerzési helye eredeti elképzelés szerint a tervezői szalonok vagy a luxusmárkák butikjai, de az ottani vásárlást éppen az a korosztály nem engedheti meg magának, amelyik előszeretettel pörgeti a TikTokot és az Instagramot öltözködési inspiráció reményében. A Z generáció számára pénztárcabarát megoldást nyújthatnak a használtruha-üzletek és a fast fashion boltok, ahol fillérekért hozzájuthatnak a kívánt stílus silányabb színvonalú alapdarabjaihoz.

Ugyanakkor így az „old money” stílus lényege elveszik: azaz a tudatos vásárlásra való ösztönzés, a fenntartható, tartós divat jelentősége, az örök darabok hordereje.

Álomélet, de csak egy bizonyos életszínvonal felett

Az old money esztétika térnyerésével a közösségi oldalakat ellepték a gyertyafényes báltermekben, jachtok fedélzetén és olaszországi villákban pezsgőző koktélruhás és szmokingos fiatalokról készült felvételek, melyek egy olyan élet látszatát keltik, amiről a többség csak álmodhat.

Kifejezetten ilyen tartalmat gyárt és tesz közzé a Tuxedo Society is, a megtekintések és a kedvelések száma pedig arról árulkodik, e mellé igény is társul.

Időtlen társaság modern úriembereknek és hölgyeknek

– írja honlapján a „gondosan összeállított, kivételes egyéniségekből álló közösség”, melynek tagjai „elkötelezettek az elegancia, a hagyományok és a tartalmas kapcsolatok iránt”, és ahol „vonzó emberek vonzó dolgokat csinálnak vonzó helyeken”.

De mit ígér egészen pontosan a Tuxedo Society a tagjainak? Személyre szabott, privát utazási élményeket, exkluzív kapcsolatépítő eseményeket, „határtalan lehetőségeket” – ezek pedig kétségtelenül hangzatos, de üres ígéretek.