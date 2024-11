Volt párja és egykori menedzsere is reagált Péter Szabó Szilvia állításaira

Múlthét csütörtökön lapunk is hírül adta, hogy végrehajtók jelentek meg Péter Szabó Szilvia budapesti otthona előtt. Akkor annyit lehetett tudni, hogy a Nox énekesnője ellen egykori fénytechnikusa, Vona Károly kezdeményezett eljárást, aki azt állítja, több mint egy éve 25 millió forinttal tartozik neki Péter Szabó, és az összeg azóta emelkedett is: ügyvédi és végrehajtói költséggel együtt immár 29 millióra rúg. Vona azt mondta, az énekesnő azon kívül, hogy nem fizet, egy ideje már nem is kommunikál vele, ám mivel semmi nincs a nevén, így terhelni sem lehet mire a tartozást. A megegyezés csütörtökön is elmaradt, a hírek szerint ugyanis Péter Szabó Szilvia bezárkózott egy szobába, ahonnan nem volt hajlandó kijönni.

A történtekkel kapcsolatban a Nox énekesnője egy több mint húszperces videót tett közzé hétfőn, melyben reagált az őt ért vádakra. Péter Szabó egyebek közt kijelentette, hazugság, hogy nem fizet, azt pedig, amit „Vona Károly a médiában az elmúlt egy évben, és legfőképpen az elmúlt napokban művelt, vérlázítónak tartja, és semmilyen szinten nem hajlandó vele azonosulni”.

Az énekesnő szerint Vona Károly azért vette elő ezt a majdnem két évtizeddel ezelőtti ügyet, mert 2022-ben megtudta, hogy a Nox újra összeáll. Péter Szabó azt mondta, a fénytechnikus azért őt perli, mert a valódi „bűnöstől”, a Nox egykori menedzserétől, Rácz Lászlótól – aki az énekesnővel is aláíratta az ügyben kérdéses dokumentumokat – fél.

A videóban Péter Szabó azt is állította, hogy azért nem kommunikál Vonával, mert a férfi olyan szinten fenyegeti, hogy fél tőle, és a családját is félti tőle. Elmondása szerint a fénytechnikus múlt csütörtökön is fenyegetőzött, egyebek közt azt mondta, ha nem fizetik ki, akkor „csoportos pankráció lesz”. Másnap feljelentette a férfit fenyegetésért és zaklatásért, és attól sem zárkózik el, hogy távolságtartási végzést kérjen ellene.

Az ügy fejleményeivel kapcsolatban a Blikk Vona Károlyt és az énekesnő volt párját – a Nox egykori menedzserét –, Rácz Lászlót is megszólaltatta.

Nyugodtan kérhet távoltartási végzést, mert soha nem mentem a közelébe. Nem is leskelődöm. Voltam egy pár Nox koncerten, de rajongóként miért ne mehetnék? Nem kerestem fel akkor sem… Kivesznek egy-egy részt a mondandómból, és azt forgatják ki… Ez az egész egy színjáték. Csak a pénzemet akarom. Fogalmam sincs, hova és mit vonnak Szilviától, mert én, Vona Károly egy forintot nem láttam még ebből

– mondta a lap megkeresésére a fénytechnikus.

Rácz László, aki az énekesnő szerint az egész ügy felelőse, a következőket nyilatkozta a Blikknek:

Édesanyámtól kapott neveltetésem nem teszi lehetővé, hogy idegenek előtt beszéljem ki a magánéletemet. Számos oka van, hogy nem reagálok, de a legfontosabb, hogy nem szeretnék olyan embereken csúnya, mély sebeket ejteni, akik egykor nagyon fontosak voltak számomra. Jóvátehetetlen lenne emberileg, ha beszélnék. Szilviával már elkövettünk hatalmas hibákat, nem kívánom ezt még egyszer megtenni. Létrehoztam egy »terméket«, amit én találtam ki és én juttattam el csúcsra. Magam végezném ki nyilvánosan ezzel. Márpedig ha beszélnék, akkor ez történne.

– fogalmazott a producer.