Fordulat: nem a celebek gyerekei után nevezzük el a sajátjainkat, ők ülnek fel a trendekre

A lánynevek

A Bella nevet több celeb is felfedezte magának: 2020-ban Futács Márkó focistán kívül Radics Gigi énekesnő, egy évvel később pedig Tápai Szabináék adták ezt a nevet újszülött gyerekeiknek. Míg öt évvel ezelőtt 341 kislányt neveztek el így, addig három évvel – és három celebgyerekkel – később már 586-ot. A Bella tavaly a 25. legnépszerűbb volt a lánynevek közül.

Kulcsár Edina lánya, Nina a szépségkirálynő előző kapcsolatából 2020-ban született. 2019-ben nem szerepelt a legnépszerűbb százas listában a Nina név, az áprilisban született kislány viszont nagy eséllyel inspiráció volt a 2020-as névadások során, ugyanis még abban az évben 151-en kapták ezt a nevet rajta kívül. A következő években nőtt a népszerűsége: tavaly egy híján kétszáz lányt neveztek el így.

Igazi tucatnévvé nem vált: az elmúlt öt évben a legjobb helyezést tavaly kapta, akkor nyolcvanadik volt.

Akad egy celebbaba név, aminek két írásmódja is felfutott az elmúlt években. Az Olíviát 2021-ben adta Hódi Pamela a kislányának, az Oliviát pedig Dukai Regina 2022-ben. Nemcsak az utóbbi influenszer fedezte fel a rövid i-s változatot, hanem a friss szülők is: az Olíviát már öt éve is 438 kislány kapta (tavaly pedig háromszázzal több), az Olivia viszont egészen tavalyig nem szerepelt a legnépszerűbb utónevek között. 2023-ban 144 kislányt neveztek el így.

Rúzsa Magdi 2022-ben szülte meg hármasikreit, akiket Lujzának, Zalánnak és Kevének neveztek el. Utóbbi még nem annyira ismert, hogy bekerüljön a száz legnépszerűbb fiúnév közé, előbbi kettőt viszont évek óta előszeretettel adják az újszülötteknek. A Lujza nevet első vagy második keresztnévként 2020-ban 167 kislány kapta, egy évre rá huszonhéttel több, tavalyelőtt pedig már 224 – közülük az egyik az énekesnő gyereke. Tavaly sokakat inspirálhatott Rúzsa, ugyanis az elmúlt öt teljes évben 2023-ban volt a csúcson az újszülött Lujzák száma: 262-en voltak.

Rácz Jenő és felesége, Rácz-Gyuricza Dóra kislánya, Kamilla szintén 2022-ben született. Itt inkább az látszik, a séf-influenszer pár felült a trendekre, mintsem ők maguk generáltak volna népszerűséget a keresztnévnek: míg 2019 és 2021 között 300–400 kislányt neveztek el Kamillának, a celebek gyerekének születési évében már 581-et, tavaly pedig csak kicsivel többet, 615-öt.

2022 júniusában megszületett Kasza Tibi és influenszer felesége, Kasza-Darai Andrea második gyereke is, aki a Liza Panna nevet kapta. Kaszáék első gyerekét Bellának hívják, ami szintén egyre népszerűbb (erről fentebb írtunk is), de a Liza is hasonlóan kedvelt, 2020-ban például a 25. leggyakrabban adott keresztnév volt. A Panna keresztnév egy évvel Kaszáék gyerekének születése előtt, 2021-ben volt a csúcson: akkor 437 gyereknek adták első vagy második keresztnévként, amivel a 33. legnépszerűbb lánynév volt.

És a fiúk

Jött és ment a Medox név, amit Kulcsár Edináék adtak 2018-ban fiuknak. Sem 2019-ben, sem 2020-ban nem került be a legnépszerűbb száz közé az extrém hangzású keresztnév. Egyetlen évben, 2021-ben fért csak be a legtöbbet adottak listájába: 124 újszülöttet neveztek el így, amivel abban az évben a 96. legnépszerűbb volt.

Király Viktoréknak fontos volt, hogy gyerekük külföldön is könnyen kiejthető nevet kapjon, ezért lett a 2020-ban született fiuk Kolen. Nem annyira kapták fel a friss szülők az egyébként szokatlan nevet, a leggyakoribb százas listában csak tavaly jelent meg a 96. helyen – tavaly 128 kisfiú lett Kolen Magyarországon.

Egyetlen betűvel tért el Sáfrány Emese, amikor 2021-ben Nolennek nevezte el a fiát. Újabb lendületet adhatott a névadásban a keresztelés: két évvel korábban 553-an lettek Nolenek, egy évvel azelőtt még jóval kevesebben, 349-en, Sáfrány fiának születése évében viszont már újra 500 felett, tavaly pedig alulról súrolta a hétszázat a számuk (689 gyerek). Ezzel 2023-ban a 17. legtöbbet adott fiúnév lett, a Dávid és a Balázs nevek között.

2021-ben szült Dér Heni is, aki rendőri felvezetéssel érkezett meg a kórházba. Kisfia Bendegúz lett, ami az előző évek növekvő tendenciáját folytatva 2021-ben csúcsosodott ki (akkor 442 gyerek kapta meg első vagy második keresztnévként a Bendegúz nevet), azóta pedig folyamatosan csökken a népszerűsége. Tavaly alig négyszáz fiút neveztek el így, ezzel a 42. helyen végzett a népszerűségi listán.

2022 végén született meg Molnár Ferenc és felesége, Molnár-Szilágyi Szilvia második gyereke, aki a különleges Miron nevet kapta. A keresztnév egy évvel korábban bukkant fel a százas listán (77. helyen, akkor 148 kisfiú kapta meg), 2022-ben 165, tavaly pedig már 211 gyereket neveztek el így.

Hajdú Péterék a Dominik nevet adták a gyereküknek tavalyelőtt. A név legalább 2011 óta a top tíz része, tavalyelőtt a csúcsra tört, első helyét pedig 2023-ban is tartotta. Tavaly bő 1500 gyereket neveztek el így – összehasonlításul: a százas lista utolsó tíz helyén lévő nevet (többi között a Csanádot, a Maximot és a Laurentet) összesen kapta ennyi gyerek.

És akkor vissza Rúzsa Magdihoz: a hármasikrek „egyharmada”, Zalán tavalyelőtt született, de a név már régóta trendi, 2020 óta része a top tíznek, tavaly 1040 gyerek kapta.

Korábban több cikkben is foglalkoztunk a celebgyereknevek népszerűségével: a 2018-as összefoglalónkat itt, a 2019-eset pedig itt találja.